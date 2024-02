WindTre, uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia, di recente, ha annunciato un importante accordo per acquisire OpNet, precedentemente conosciuta come Linkem.

Questo accordo è destinato a fornire una spinta significativa allo sviluppo della rete WindTre 5G FWA (Fixed Wireless Access), offrendo agli utenti una connessione internet più veloce e affidabile.

Con l’acquisizione di OpNet, l’operatore mira a consolidare ancora di più la sua presenza nel settore delle telecomunicazioni. Puntando su una rete dedicata esclusivamente al 5G.

Questo rappresenta un passo fondamentale verso un’infrastruttura di connettività più avanzata e efficiente, pronta a supportare le crescenti esigenze di connessione degli utenti italiani.

WindTre: benefici per gli utenti finali

L’obiettivo principale di questa acquisizione, da parte di WindTre, è quello di migliorare l’esperienza degli utenti. Offrendo connessioni più rapide e affidabili attraverso la tecnologia 5G FWA.

Questo consentirà agli utenti di godere di una navigazione senza limiti e di sfruttare appieno le potenzialità delle applicazioni e dei servizi online, sia a livello domestico che aziendale.

WindTre ha introdotto una serie di offerte allettanti per gli utenti interessati a sfruttare la connettività 5G FWA. Tra queste, spiccano due opzioni:

Super Internet Casa 5G, offre: navigazione illimitata in 5G alla massima velocità , incluso un modem Super Internet Wi-Fi . Questa offerta è disponibile a un prezzo promozionale di 20,99 euro al mese per i clienti residenti in determinate regioni .

offre: in alla massima , incluso un . Questa offerta è disponibile a un prezzo di per i clienti residenti in determinate . Super Internet Casa FWA 5G, garantisce: navigazione illimitata fino a 300 Mbps in download tramite FWA, con modem Wi-Fi 6 e antenna 5G inclusi. Questa opzione è disponibile a un prezzo mensile di 23,99 euro per i clienti WindTre.

Alternative per le connessioni via fibra e altri servizi

Oltre alle offerte 5G FWA, WindTre offre anche soluzioni per connessioni in fibra ottica, sia FTTH (Fiber to the Home) che FTTC (Fiber to the Cabinet), con velocità fino a 2,5 Gbps in download. Ma nnon è tutto, vengono anche forniti servizi aggiuntivi come: