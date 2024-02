Bluesky, il nuovo social media di microblogging, si apre ufficialmente al pubblico globale, eliminando la formula ad inviti e la lista d’attesa, rendendo l’accesso più agevole per tutti gli utenti interessati. Il suo design richiama fortemente il passato di Twitter, prima delle trasformazioni apportate da Elon Musk, con un’iconica farfallina azzurra al posto dell’uccellino. La filosofia di Bluesky è caratterizzata da una decentralizzazione e un approccio open source, mirando a offrire un’alternativa pulita e accessibile, sia attraverso il web che tramite app per Android e iOS.

Il passato e il futuro di Bluesky

Con una crescita di 3 milioni di utenti sin dalla scorsa primavera, Bluesky si posiziona come un’opzione appetibile per coloro che sono stati delusi dalla direzione presa da un altro social media, indicato solo come “X“. Questa nuova piattaforma, nata come ramo di Twitter, si basa su un protocollo decentralizzato originariamente sviluppato proprio per “X“, e ha nel suo consiglio di amministrazione Jack Dorsey, co-fondatore ed ex-CEO di Twitter.

Bluesky si presenta come una piattaforma di microblogging aperta, entrando in competizione diretta con Mastodon, noto punto di riferimento nel fediverso, e Threads di Meta, recentemente disponibile anche in Italia. L’interfaccia di Bluesky si distingue per la sua pulizia e minimalismo, e la piattaforma è già predisposta per l’interoperabilità con altre app simili. Un’occhiata più attenta rivela un’atmosfera che richiama il passato dei social network di un decennio fa, con maggiore spazio per la condivisione spensierata e meno enfasi sulla polarizzazione, con una predominanza di giornalisti, podcaster e creativi tra gli iscritti più seguiti.

Per registrarsi su Bluesky, gli utenti possono visitare il sito ufficiale o scaricare l’app per Android o iPhone. Saranno richiesti indirizzo email e numero di telefono per ottenere le credenziali, e una volta scelta una password sicura e un username univoco, gli utenti potranno personalizzare la loro esperienza decidendo quali trend seguire, quali utenti seguire (opzionale) e quali feed visualizzare. Bluesky offre inoltre la possibilità di impostare livelli di privacy e filtri per contenuti, garantendo un’esperienza personalizzata e flessibile per gli utenti.

Un’alternativa pulita nel panorama dei social media

Bluesky emerge come una risposta alla necessità di un social media più aperto, decentralizzato e orientato alla condivisione autentica, riflettendo su una tendenza verso una navigazione online meno polarizzata e più centrata sulla comunità e sull’espressione individuale. La sua apertura al pubblico globale segna un nuovo capitolo nel panorama dei social network, offrendo un’alternativa fresca e pulita nel mondo del microblogging.