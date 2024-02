Elon Musk era stato accusato dal Wall Street Journal di fare uso di droghe come LSD, cocaina e tante altre; dopo un po’ il giornale in questione torna a parlare dell’ argomento riferendo che qualche anno fa alcune persone vicine a Elon Musk avevano invitato quest’ ultimo ad andare in rehab dopo aver visto che la sua dipendenza era sempre più preoccupante. Questo è un fatto molto grave perché se così fosse rischierebbe molto in fatto di guadagno con conseguenza la perdita del titolo di uomo più ricco del mondo.

Anche un altro collega di Musk, Larry Ellison, lo avrebbe invitato nella sua isola alle Hawaii per abbandonare definitivamente le droghe; non si sa se questi inviti siano stati rifiutati, ma comunque il CEO di Tesla ha rigettato le accuse nei suoi confronti con un tweet in cui spiega che le indagini e le analisi fatte dalla NASA per tre anni hanno dimostrato che non c’era traccia di alcool o droghe del suo sangue.

Elon Musk, indagato per utilizzo di sostanze stupefacenti

Il fatto che Elon Musk utilizzi sostanze stupefacenti è ancora da determinare, sta di fatto però che nel giornale americano, il WSJ, si continua a parlare delle sue dipendenze da droghe; dato che alcuni conoscenti di Musk hanno dichiarato di volerlo aiutare nella lotta contro le droghe, viene da se quindi pensare che non le utilizzi veramente. Dopo questo fatto il patrimonio di Musk potrebbe scendere drasticamente poiché sono state inflitte su di lui delle accuse molto pesanti dovute ad una sentenza di qualche giorno fa.

In seguito a queste accuse ricevute dal giornale americano, Elon Musk lo ha definito poco affidabile e lo incolpa per diffusione di notizie false; il problema è che se le notizie diffuse sul Wall Street Journal fossero vere Musk rischierebbe molto per la sua carriera.