La struttura in titanio del Samsung Galaxy S24 Ultra presenta una serie di caratteristiche che suscitano sia interesse che perplessità. Questo materiale, rinomato per la sua resistenza e leggerezza, conferisce al dispositivo un design elegante e allo stesso tempo lo rende leggermente più fragile rispetto al suo predecessore, il Galaxy S23 Ultra. Ma quantotitanio è effettivamente presente sotto la scocca di questo dispositivo di punta? Per rispondere a questa domanda, uno YouTuber ha compiuto un gesto estremo: ha fuso un Samsung Galaxy S24 Ultra per svelare il suo contenuto di titanio. Vediamo insieme cosa ha scoperto.

Le quantità di titanio nei Galaxy S24 Ultra

Il celebre JerryRigEverything ha recentemente pubblicato un video in cui si cimenta con il nuovo top di gamma di Samsung. Anziché eseguire la consueta operazione di smontaggio, lo Youtuber ha deciso di adottare un approccio più radicale: fondere il dispositivo per analizzarne la composizione.

È importante notare che il Samsung Galaxy S24 Ultra non è interamente realizzato in titanio. Questo materiale di alta qualità è utilizzato soltanto per lo chassis e il frame dello smartphone, mentre altre componenti sono realizzate in una combinazione di alluminio e plastica. JerryRigEverything ha sottoposto il dispositivo a una temperatura di 1.100°C, sufficiente a separare il titanio dalle altre componenti.

Prima di mostrare i risultati del suo esperimento, Jerry ha precisato che Samsung ha impiegato titanio di Grado 2, una forma pura del metallo, mentre Apple ha optato per una lega più resistente, il titanio di Grado 5, per i suoi iPhone 15 Pro e Pro Max. Questa differenza nella composizione può influenzare la resistenza complessiva dei dispositivi.

Dopo aver estratto il titanio dal Galaxy S24 Ultra, Jerry ha pesato il metallo ottenuto, stimando che Samsung impieghi approssimativamente da 2 a 4 dollari di titanio per ogni dispositivo. Questo costo riflette solo il prezzo della materia prima e non include le spese di lavorazione. Considerando il valore di mercato del titanio, è plausibile ipotizzare che Samsung utilizzi circa 15–20 grammi di questo metallo per ciascun Galaxy S24 Ultra. Questa quantità è simile a quella utilizzata da Apple per i suoi iPhone 15 Pro e Pro Max, sebbene i costi siano significativamente più elevati, variando da 9 a 15 dollari a causa dell’impiego della lega di titanio di Grado 5, più costosa.