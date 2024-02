Sono mesi che ormai non si parla d’altro, ha provato ad arrivare in Europa e ora punta la Cina, il Cybertruck non ha intenzione di togliersi dal centro delle attenzioni.

Il Cybertruck prodotto da Tesla sa sicuramente come attirare l’attenzione. Le unità del pickup elettrico hanno iniziato il loro percorso di compravendita qualche mese fa’. Da quello che sappiamo, il 2024 sarebbe l’anno in cui le vendite del Cybertruck dovrebbero andare a pieno regime, se non si pareranno ostacoli sul percorso.

Nonostante il pickup elettrico sta pianificando di conquistare il mondo, la sua diffusione si prospetta al quanto difficile sul suolo Europeo. L’European Transport Safety Council spera che il pickup di Tesla non arrivi mai in Europa per paura di possibili collisioni con pedoni e ciclisti. Questo perché il suo design e il materiale utilizzato per la sua costruzione potrebbero risultare mortali in caso di incidenti.

Dopo l’Europa il Cybertruck punta anche la Cina

Anche in Cina l’approdo del Cybetruck sembra difficile. Nonostante le difficoltà, Tesla ha spedito alcune unità del pickup in Cina per il “Tesla Cybertruck Off-Road Wagon China Tour.

Il pickup firmato Tesla visiterà alcune delle più importanti città cinesi come Pechino, Shanghai, Shenzhen, Hangzhou, Nanchino, Xi’an, Chengdu e Chogging. Il tour è iniziato il 28 dicembre da Xi’an e, durante quest’ultimo, le persone potranno scoprirlo ed ammirarlo.

In Cina il Cybertruck sta ottenendo sempre più consensi, questo perché il pickup elettrico piace moltissimo. La China Association of Automobile Manufacturers ha precisato che, il valore di mercato del mezzo Tesla nel 2025 dovrebbe raddoppiare rispetto alla quota del 2021.

Questa è un occasione perfetta per Elon Musk, se non fosse che è molto difficile avere l’omologazione del veicolo per la circolazione sulle strade cinesi. A confermare questa difficoltà è stato proprio Elon Musk sul suo profilo X (Twitter), con una risposta ad un utente che domandava dell’arrivo del veicolo sul suolo cinese. La risposta dell’amministratore delegato di Tesla non è stata dettagliata, si è limitato a dire che ci sono delle difficoltà, senza spiegarle.

Car News China ci fa sapere che ci sono delle regole a cui i pickup devono sottostare. Per citarne qualcuno: sono imposti dei limiti di velocità inferiori, i pickup devono percorrere solo la corsia più lenta nelle autostrade e non hanno accesso alle zone urbane. Un altro esempio lo troviamo per Pechino, dov’è vietato l’ingresso dei mezzi ingombranti. E come in Europa, si ripropone la questione inerente alla sicurezza per gli utenti deboli in caso di incidenti.

Una soluzione potrebbe essere quella di realizzare un modello dedicato che però farebbe perdere al Cybertruck le sue caratteristiche più apprezzate e non garantirebbe il successo riscontrato finora.