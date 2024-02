Il Mercedes CLE Cabriolet si presenta con dimensioni confermate di 4,85 metri di lunghezza, ma con un passo riaumentato di 2,5 centimetri (485), mirando a offrire una maggiore abitabilità ai passeggeri posteriori. Questo incremento nel passo si traduce in un ambiente più confortevole per chi siede nella parte posteriore dell’auto, promuovendo un’esperienza di guida più inclusiva.

Capote magica e comfort estremo

Un punto forte di questa vettura è rappresentato dal tetto cabriolet, il quale può essere aperto e chiuso in soli 20 secondi, consentendo questa operazione fino a una velocità di 60 km/h. La capote è realizzata con una struttura multistrato che garantisce comfort acustico e termico, assicurando un’esperienza di guida piacevole. La varietà di colori disponibili per la copertura, come nero, rosso e grigio, permette ai conducenti di personalizzare ulteriormente il proprio veicolo.

Tra le opzioni di comfort offerte dalla CLE Cabriolet spiccano i sistemi Aircap, dotati di deflettore e divisorio a comando elettrico per gestire le turbolenze, e Airscarf, una sorta di “sciarpa d’aria” che, posizionata nei poggiatesta anteriori, riscalda gli occupanti dei due posti principali. Questi elementi rappresentano ormai caratteristiche storiche per le cabriolet del marchio Mercedes, contribuendo a migliorare il comfort durante la guida scoperta.

Nonostante i vantaggi offerti dal tetto cabriolet, si registra un leggero sacrificio nello spazio del bagagliaio, che presenta una capacità di 385 litri con la capote chiusa e 295 litri quando la copertura viene riposta nel vano. La flessibilità è garantita dagli schienali della seconda fila che possono essere abbattuti in caso di necessità, risultando utili in situazioni di emergenza o quando è richiesta una maggiore capacità di carico.

Gli interni della CLE Cabriolet richiamano quelli della coupé, presentando un display della strumentazione da 12,3 pollici e uno schermo dell’infotainment da 11,9 pollici. I sedili, rivestiti in pelle, dispongono di un trattamento che riflette i raggi solari, riducendo la temperatura della selleria fino a 12°C in estate, contribuendo così a un clima interno più confortevole.

Il sistema Mild Hybrid 48 V di Mercedes

La CLE Cabriolet offre una gamma di motorizzazioni che includono opzioni Diesel e benzina, tutte dotate di un sistema mild hybrid da 48 V. Tra le opzioni, la versione Diesel 220 d con un motore da 2 litri 4 cilindri da 197 cavalli, mentre le opzioni a benzina comprendono un due litri 4 cilindri da 204 cavalli a trazione posteriore o integrale, e un potente sei cilindri da 3 litri 4 da 381 cavalli, disponibile nella versione top di gamma a quattro ruote motrici 4 Matic. Questa varietà di motorizzazioni offre agli acquirenti una scelta ampia e la possibilità di adattare il veicolo alle proprie esigenze di guida e prestazioni.

Il Mercedes CLE Cabriolet si presenta come un’elegante combinazione di design, prestazioni e comfort, offrendo una gamma di caratteristiche che soddisfano sia gli appassionati di guida sportiva che coloro che cercano un’esperienza di guida raffinata e senza compromessi. La sua versatilità, insieme al tocco distintivo della marca, promette di conquistare un pubblico variegato.