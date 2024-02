Sony è letteralmente fuori di testa con la sua ultima campagna promozionale, che la vede mettere sul piatto un risparmio decisamente importante, riguardante l’acquisto di un paio di cuffie estremamente interessanti, dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Stiamo parlando delle Sony WH-CH520, cuffie over-the-ear di fascia medio/bassa, capaci comunque di garantire prestazioni al top.

Realizzate prevalentemente in plastica, presentazione una colorazione nera con finitura opaca e piacevole al tatto, la quale è difficile da sporcare (infatti trattiene poco le impronte), ma allo stesso tempo risulta essere più complessa da pulire. Il suo punto di forze è chiaramente l’autonomia, a conti fatti dovrebbe garantire circa 50 ore di utilizzo continuativo, prima di dover ricorrere alla presa a muro. Altrettanto da tenere a mente è la cosiddetta connessione multipoint, per mezzo della quale gli utenti possono collegare le cuffie contemporaneamente a più dispositivi, in modo ad esempio di ascoltare la musica dal tablet, e poter rispondere ad una chiamata sullo smartphone.

Sony: cuffie economiche a basso prezzo

Le migliori cuffie Sony economiche possono offrire davvero un elevato risparmio per tutti i consumatori, arriva difatti la promozione migliore del momento applicata direttamente su Amazon, per mezzo della quale gli utenti si ritrovano a poter risparmiare al massimo sull’acquisto delle WH-CH520. Queste avrebbero un prezzo di listino di 69 euro, solo nei giorni correnti è stato applicato uno sconto automatico di Amazon del 44%, così da riuscire a spendere in versione definitiva 39,00 euro.

Le cuffie presentano certificazione 360 Reality Audio, in tal modo possono garantire un audio a 360 gradi per una esperienza ancora più immersiva. E’ ovviamente presente sulla superficie un microfono per la gestione delle chiamate, senza risultati metallici o distorti, per una ergonomia morbida ed eccellente anche per lunghi utilizzi, senza la spiacevole sensazione di tappo o di pressione.