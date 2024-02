Con l’attesa release di iOS 17.4, Apple ha introdotto una serie di novità significative, tra cui una che non passerà inosservata per gli utenti europei, in particolare per rispondere alle richieste del Digital Markets Act (DMA). Questa innovazione sarà evidente fin dai primi istanti di configurazione iniziale, poiché l’iPhone con iOS 17.4 darà all’utente la possibilità di scegliere il browser web predefinito, rompendo così con la tradizione di Safari come opzione predefinita.

Durante il processo di setup iniziale, gli utenti saranno accolti da una schermata che offre la possibilità di selezionare il browser preferito direttamente, senza la necessità di configurare inizialmente Safari. Questa scelta riflette l’impegno di Apple nel rispettare le normative del DMA europeo, che richiedono una maggiore flessibilità nella scelta del browser da parte degli utenti.

Un dettaglio interessante emerso durante una discussione con Apple è che l’elenco dei browser proposti non seguirà un ordine alfabetico o basato sulla popolarità, ma sarà presentato in modo casuale. Ciò significa che durante la configurazione iniziale, gli utenti dovranno scegliere da un elenco di 12 browser, tra i più popolari disponibili sull’App Store di ciascun Paese europeo.

Quali browser saranno proposti?

La lista di quelli che saranno proposti agli utenti italiani comprende Aloha, Brave, Chrome, DuckDuckGo, Ecosia, Edge, Firefox, Web@Work, Onion Browser, Opera, Safari, e You.com AI Search Assistant. È interessante notare che questa rivoluzione nella scelta del browser sarà specifica per l’Europa, dove Apple deve conformarsi al DMA. L’arrivo di iOS 17.4, attualmente in fase beta, è previsto entro fine febbraio, in linea con la scadenza per l’adeguamento dei sistemi operativi alle prescrizioni del DMA europeo.

Con questa nuova possibilità di scelta, Apple si impegna a offrire una maggiore personalizzazione agli utenti europei fin dai primi passi nella configurazione del loro dispositivo iOS. Se siete interessati ad altri articoli riguardo iOS 17.4 vi consigliamo altri articoli simili.