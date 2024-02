Panasonic, colosso dell’elettronica, sta delineando un futuro innovativo per le batterie dei veicoli elettrici (EV) in stretta collaborazione con Tesla. Secondo Shoichiro Watanabe, Chief Technology Officer (CTO) della divisione energetica di Panasonic, un’evoluzione significativa attende le celle EV. In particolare la versione potenziata della 2170, prevista in produzione nel 2024 o 2025 presso lo stabilimento condiviso con Tesla in Nevada.

La strategia chiave di Panasonic ruota attorno al potenziamento della densità energetica delle celle 2170. Tale mossa non solo promette di migliorare le prestazioni delle batterie ma potrebbe anche contribuire a ridurre i costi complessivi dei veicoli elettrici. Watanabe afferma con fiducia che questa evoluzione consentirà loro di raggiungere l’obiettivo ambizioso di quadruplicare la capacità produttiva entro l’anno fiscale 2030. Senza necessariamente dover ricorrere a nuovi impianti o pesanti investimenti.

Panasonic investe nelle celle 4680 e nella crescita Nordamericana

Non limitandosi alle nuove 2170, Panasonic si impegna anche nello sviluppo delle celle più grandi, le 4680. Queste ultime sono caratterizzate da dimensioni di 46 millimetri di diametro per 80 millimetri di lunghezza. Un obiettivo strategico è il potenziamento e l’espansione delle operazioni in Nord America, evidenziato dal secondo impianto di batterie in costruzione nel Kansas e un terzo in fase di annuncio entro la fine dell’anno fiscale corrente.

Mentre Panasonic continua a investire nella leadership delle batterie EV, la partnership con Tesla rimane cruciale per il successo futuro. La recente legislazione favorevole alle batterie negli Stati Uniti, promossa dall’amministrazione Biden, fornisce ulteriori incentivi per questa collaborazione. Con previsioni di un notevole aumento degli utili operativi per Panasonic nel prossimo anno fiscale.

Questi sviluppi segnano un passo significativo verso un futuro più sostenibile e promettente per il settore dei veicoli elettrici. Panasonic e Tesla in prima linea per guidare questa rivoluzione delle batterie EV. Infatti, la sinergia tra Panasonic e Tesla non solo spinge avanti l’innovazione tecnologica nel settore delle batterie EV, ma può anche avere impatti positivi sulla riduzione delle emissioni di gas serra e sull’accelerazione della transizione verso la mobilità sostenibile a livello globale.