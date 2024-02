Le Power di TIM DISTRUGGONO Iliad e Vodafone: si parte da 6 EURO

Come tutti si aspettavano, il mese di febbraio non sarebbe passato senza che TIM si facesse sentire con alcune delle sue offerte. Effettivamente il gestore più famoso in Italia ormai da sempre, è tornato alla carica con proposte eccezionali che tutti conoscono ormai con il nome di Power.

Entrambe sono diverse tra loro, siccome hanno innanzitutto dei nomi differenti. La prima, che si chiama infatti Power Iron, garantisce il meglio per soli 6,99 € al mese. La seconda, la tanto famosa Power Supreme Web Easy, consente di avere tutto per 7,99 € al mese.

TIM ha le due offerte migliori del momento: ecco le Power Iron e Supreme Web Easy

Partendo dei contenuti che sono all’interno della prima proposta di TIM, non manca nulla siccome ci sono messaggi, minuti e giga in grande quantità. La Iron permette infatti di telefonare a tutti senza limiti ogni mese, ma anche di inviare messaggi senza limiti a chiunque. Il vero punto di forza sta però all’interno della connessione ad Internet concessa, che arriva con ben 100 giga in 4G.

Aumenta il corrispettivo la seconda offerta, quella Supreme Web Easy che tutti amano. Il prezzo aumenta un solo euro, ma allo stesso tempo i contenuti sono sensibilmente migliori. Ci sono infatti chiamate senza limiti verso chiunque e messaggi illimitati verso tutti, ma soprattutto 150 giga in 4G ogni mese senza limitazioni.

I prezzi sono quindi molto interessanti, ma non sono destinati a tutti coloro che provengono da qualsiasi gestore. TIM infatti ha aperto questa campagna winback con lo scopo di recuperare utenti e prenderne di nuovi ma solo da alcuni provider in particolare. Solo coloro che arrivano da Iliad o da tutti i gestori virtuali possono sottoscrivere le tanto amate Power.

Inoltre c’è anche un regalo molto gradito, ovvero il primo mese offerto totalmente gratis. Si comincerà a pagare dunque da quello seguente.