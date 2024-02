WhatsApp, l'unico modo per SPIARE gratis è ora disponibile

Se fino a qualche anno fa era possibile spiare le persone su WhatsApp utilizzando delle applicazioni di terze parti, ora tutto ciò si può fare di nuovo, anche se in maniera diversa. Tutti avevano un incubo: vedere qualcuno entrare all’interno delle proprie conversazioni e scoprirne il contenuto.

Effettivamente esistevano delle piattaforme in grado di farlo, cosa che oggi invece non è più possibile. WhatsApp si è battuta con tutte le sue forze per eliminare questo fenomeno, riuscendoci in pieno, seppur lasciando qualche briciola. Esiste infatti un’applicazione che riesce a spiare le persone, ma non con metodi così invasivi.

WhatsApp, la funzione per spiare gli utenti esiste: ecco come bisogna fare

Volete spiare qualcuno su WhatsApp? Il modo c’è: stiamo parlando di un’applicazione di terze parti che negli ultimi tempi è divenuta molto famosa che si chiama Whats Tracker. Questa soluzione consente a tutti di tenere traccia dei movimenti di ogni utente di cui si desidera conoscere l’orario di entrata o di uscita all’interno di WhatsApp.

Bisogna ovviamente chiarire che non ci sono aspetti illegali, così come non ci sono prezzi da pagare per utilizzare l’applicazione che infatti è gratis.

Whats Tracker può essere scaricata dal web nel solito formato apk, quello esterno al Play Store e che solo gli utenti Android possono ottenere. Una volta effettuato il download, ci si ritroverà a dover selezionare il numero o i numeri di telefono da tenere sotto controllo su WhatsApp. Ogni volta che questi entreranno o usciranno, arriverà una notifica istantanea sullo smartphone, per segnalare la presenza in chat o l’uscita improvvisa.

Risulta dunque tutto molto semplice, pertanto alla portata di tutti. Alla fine della giornata inoltre, come consente l’applicazione, si potrà ottenere anche un report con su scritti tutti gli orari di accesso e di uscita relativi a WhatsApp da parte dei numeri spiati.