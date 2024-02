Fondamentale nell’offerta telefonica di ogni operatore e senza alcun dubbio lo switch graduale ma progressivo alla rete 5G, ogni operatore infatti si sta dotando di una propria infrastruttura di nuova generazione per cercare di offrire i clienti una copertura ovviamente ampia e priva di buchi in modo da offrire un servizio funzionante e funzionale.

Ovviamente questa gara è importante dal momento che in un servizio migliore garantisce anche una fetta di utenza decisamente maggiore nella competizione che vede coinvolti tutti gli operatori telefonici, in questo contesto ovviamente è presente anche Windtre che a quanto pare sta per sancire un nuovo passo fondamentale inerente la propria infrastruttura 5G vediamo cosa si tratta.

Windtre estende la propria rete

La rete ex Linkem passerà ora a Windtre, come spiegato anche da un comunicato stampa di Opnet che afferma: «verrà realizzata mediante l’acquisto da parte di Wind Tre del 100% di una società nella quale Opnet conferirà il relativo ramo d’azienda, con esclusione di Tessellis S.p.A. (la ex Tiscali di cui Opnet è azionista al 59,26%, ndr) e le altre società controllate o partecipate da Opnet».

L’acquisto di questa infrastruttura andrà così a rimpolpare l’arsenale di reti 5G di Windtre, la quale è già forte di 20 MHz nella banda 3,6-3,8 GHz e 200 MHz in quella “millimetrica” 26,5-27,5 GHz che all’epoca costarono all’azienda arancione circa 516,7 milioni di euro a fronte del guadagno totale d’asta per lo Stato di 6,55 miliardi di euro.

Si tratta dunque di un’operazione davvero importante per Windtre sebbene in molti temano che non si riesca a rispettare la data del closing prevista per il 12 Febbraio, cosa che porterebbe al netto ad un nulla di fatto.

Per chi non lo sapesse Opnet è stata fondata nel 2001 dall’imprenditore Davide Rota, operando nel settore delle telecomunicazioni come Linkem fino a Settembre 2022, per poi cambiare ragione sociale a valle dello scorporo societario.