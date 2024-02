Quanti di voi hanno sempre desiderato provare almeno una volta un drone da controllare direttamente con lo smartphone, o con un controller dedicato? finalmente esiste una possibilità non particolarmente dispendiosa, infatti in questi giorni su Amazon è possibile trovare un dispositivo che costa solamente 40 euro.

Chiaramente non stiamo assolutamente parlando di un modello di casa DJI o simili, bensì di un drone con telecamera che permette la registrazione fino in FullHD a 1080p, di relativamente piccole dimensioni, ma comunque in grado di garantire funzionalità di base molto interessanti. Sono ad esempio presenti i sensori di rilevamento degli ostacoli, lo stop di emergenza, la possibilità di seguire in automatico un determinato soggetto, oppure una traiettoria pre-impostata, con LED che ne permettono la visualizzazione da un qualsiasi punto.

Drone con telecamera in FullHD: il prezzo su Amazon è da pazzi

Il prezzo di base di per sé non sarebbe troppo elevato, si parla ad oggi di circa 70 euro, che viene sapientemente scontato da Amazon a soli 47,49 euro, grazie ad una offerta a tempo disponibile per pochissimi giorni. Gli utenti interessati all’acquisto, tuttavia, potranno decidere di applicare un coupon in pagina, pari al 20% del suddetto valore, così da andare a pagarlo in finale solamente 40 euro.

E’ importante sapere che il drone in questione ha un prezzo complessivamente inferiore ai 250 grammi, così da rendere facile l’utilizzo anche senza patentini troppo costosi o difficili da ottenere. La batteria, facilmente removibile ed inserita nella parte posteriore del device, ha una durata di circa 25 minuti; un quantitativo più che sufficiente, se confrontato con modello di fasce superiori, come ad esempio i prodotti di casa DJI, che in genere hanno prezzi che partono da almeno 500 euro (per la generazione corrente).