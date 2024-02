Motorola Razr 40 Ultra è a tutti gli effetti il foldable più economico in circolazione, uno smartphone che punta fortissimo sull’estetica, con importanti miglioramenti rispetto alla generazione precedente, e cerca di assecondare le richieste dei consumatori con prestazioni da top di gamma.

Il prodotto presenta un display esterno pOLED da 3,6 pollici di diagonale, affiancato da un interno flessibile da 6,9 pollici di diagonale (sempre pOLED), con refresh rate a 165Hz e risoluzione di alto livello (FullHD+). Il processore è il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, che promette connessione 5G rapidissima (con SIM e abbonamento compatibile), senza rinunciare comunque ad una discreta autonomia, ricordando appunto che la batteria è di 3500mAh, con supporto alla ricarica rapida a 33W.

Motorola Razr 40 Ultra: offerta spettacolare su Amazon

Finalmente tutti gli utenti possono davvero pensare di acquistare un foldable, o meglio un dispositivo denominato flip-phone, infatti il Motorola Razr 40 Ultra viene commercializzato su Amazon ad un prezzo consigliato di 1199 euro, nelle sue quattro colorazioni differenti. Per il solo periodo corrente, e direttamente su Amazon, gli utenti possono pensare di acquistarlo nella variante no brand, a soli 729 euro, approfittando così di una riduzione pari al 39% del listino.

Il comparto fotografico del dispositivo è stato migliorato rispetto al passato, infatti nella parte posteriore (che può essere facilmente utilizzabile anche per i selfie) si trovano due sensori rispettivamente da 12 e 13 megapixel, con grandangolo e stabilizzatore ottico integrato nella fotocamera (per una maggiore stabilità nella ripresa). Aprendo il device, invece, trova posto un sensore da 32 megapixel, una così definita selfie cam, utile sopratutto per riuscire a realizzare buoni selfie anche senza dover continuamente pensare di chiudere lo smartphone per sfruttare i sensori di cui vi abbiamo parlato appena sopra.