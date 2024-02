L’importanza del controller nel mondo dei videogiochi è cruciale e spesso sottovalutata. I controller sono il mezzo principale attraverso il quale i giocatori interagiscono con il mondo virtuale, influenzando direttamente l’esperienza di gioco. Innanzitutto, il comfort è fondamentale. Le lunghe sessioni di gioco possono mettere a dura prova le mani e i polsi, e un dispositivo ergonomico può fare la differenza tra ore di divertimento e disagio fisico. Un design che si adatta bene alla mano e pulsanti ben posizionati sono elementi cruciali per garantire una buona esperienza di gioco.

Sony PlayStation 5 – DualSense: un nuovo tipo di controllo ed immersione nel gioco

Il DualSense è progettato per offrire un’esperienza di gioco più profonda e coinvolgente grazie al feedback aptico ed agli effetti grilletto dinamici. Dai il via a una connessione fisica con il mondo virtuale, sentendo diversi livelli di forza e tensione mentre interagisci con la tua attrezzatura e l’ambiente nei giochi. Il controller include un microfono integrato e il tasto “Crea”, perfettamente inseriti nel design iconico e confortevole di Sony. Il pulsante “Crea” ti permette di catturare e trasmettere i momenti più epici dei tuoi giochi. Costruito sul successo del pulsante CONDIVIDI, il pulsante Crea dona ai giocatori la possibilità di produrre contenuti videoludici ed inviare le proprie avventure dal vivo al resto del mondo.

Potrai poi chattare con gli amici online utilizzando il microfono interno o collegando un auricolare al jack per cuffie da 3,5 mm. Inoltre, il tasto Mute dedicato consente di disattivare l’acquisizione della voce in qualsiasi momento. Carica il controller durante la riproduzione tramite USB Type-C, assicurandoti che il tuo dispositivo sia sempre pronto per l’azione. Goditi il rilevamento del movimento intuitivo grazie all’accelerometro e al giroscopio integrati nei giochi compatibili.

