Lo street food debutta su console Xbox One e Xbox Series X|S grazie a Food Truck Simulator. Il nuovo titolo per le console Microsoft permetterà di divertirsi a impersonare un ristoratore impegnato a creare il proprio impero nel settore del cibo ambulante.

Lo sviluppo di Food Truck Simulator è stato curato da Drago Entertainment, un team polacco. Gli sviluppatori hanno già dimostrato le proprie abilità nei gestionali e questo capitolo ne è una nuova prova. Infatti, il team ha lavorato al noto Gas Station Simulator che è stato accolto con entusiasmo su PC. Il titolo permetteva ai giocatori di gestire ogni aspetto di un distributore di carburante e tutte le attività associate.

Il concetto alla base di Food Truck Simulator è lo stesso, rendere il proprio food truck il migliore in città. I giocatori vestiranno i panni del proprietario di un camioncino che cerca di farsi largo nella ristorazione da strada. Sebbene il concetto alla base è dei più classici, bisognerà tenere sotto controllo tutti gli aspetti dell’attività, dalla preparazione del cibo alla gestione delle finanze, senza dimenticare di effettuare upgrade al furgone.

Food Truck Simulator permette ai giocatori di divertirsi con lo street food, cucinando ricette uniche e gestendo un furgone in giro per la città

Man mano che la storia proseguirà, le sfide da superare diventeranno sempre più difficili. Infatti, bisognerà attrarre sempre nuovi clienti e far crescere la propria attività. Per farlo bisognerà evolvere il proprio menù includendo anche pietanze gourmet che possano soddisfare i palati più prelibati.

Il vantaggio di gestire un’attività itinerante è quella di potersi spostare a piacimento. Gli sviluppatori hanno voluto mantenere questo aspetto in Food Truck Simulator offrendo differenti location urbane che cambieranno man mano che si prosegue nella storia.

Il titolo è disponibile si Xbox One e Xbox Series X|S a partire dallo scorso gennaio. Inoltre, nel corso dell’anno, Food Truck Simulator arriverà anche per le altre console. Gli sviluppatori stanno completando l’ottimizzazione per il rilascio su PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch.