Nel panorama delle migliori offerte di telefonia mobile nel mese di febbraio 2024, la CoopVoce EVO 200 si distingue come un’opzione attraente e vantaggiosa. Questa fresca proposta lanciata da CoopVoce, operatore virtuale sulla rete TIM con 4G illimitato in velocità, offre un’attivazione gratuita e il primo mese senza costi per tutti i nuovi clienti che la richiedono online.

CoopVoce EVO 200

La CoopVoce EVO 200 presenta una tariffa promozionale notevole: 200 GB di traffico dati in 4G a soli 7,90 euro al mese. Tra i numerosi vantaggi, il prezzo rimane invariato nel tempo, e si ha la possibilità di richiedere una eSIM. Questa offerta, inoltre, è aperta anche ai già clienti, con un costo di attivazione di 9,90 euro.

La promozione è valida fino al 6 marzo 2024 e può essere attivata sia dai nuovi clienti, con o senza portabilità del numero, sia dai già clienti dell’operatore virtuale.

La CoopVoce EVO 200 offre chiamate e messaggi illimitati, 100 SMS al mese e un ampio pacchetto dati di 200 GB in 4G. Il canone mensile è fisso a 7,90 euro, con il primo mese gratuito per i nuovi clienti che attivano online. L’attivazione è gratuita per i nuovi clienti, mentre i già clienti devono affrontare un costo di attivazione una tantum di 9,90 euro.

Senza limiti di velocità

Un elemento distintivo dell’offerta è la possibilità di richiedere la eSIM, insieme al servizio VoLTE incluso e tutti i servizi accessori senza costi aggiuntivi. L’offerta presenta la particolarità di mantenere invariato il prezzo nel tempo, fornendo un’eccellente convenienza nel mercato della telefonia mobile.

La CoopVoce EVO 200 emerge come un’offerta completa, offrendo un ampio pacchetto dati a un costo competitivo di 7,90 euro al mese. Ciò la posiziona tra le proposte più allettanti sul mercato attuale.

Va sottolineato che, a differenza di molte altre offerte di provider virtuali, questa proposta non impone limiti di velocità per il 4G. È aperta a tutti, indipendentemente dalla portabilità del numero o dallo status di già cliente, offrendo flessibilità agli utenti che desiderano cambiare tariffa.

Un ulteriore aspetto da considerare è la possibilità, dopo sei mesi dall’attivazione, di utilizzare tutti i Giga inclusi in roaming in UE per il primo mese di permanenza all’estero, con le condizioni del Roaming Like at Home successivamente applicate.

Offerta aperta a tutti

Per attivare questa nuova offerta vantaggiosa di CoopVoce, è sufficiente seguire una procedura online semplice e senza costi aggiuntivi per la spedizione a casa della SIM. L’attivazione online, come già menzionato, offre il primo mese e l’attivazione gratuiti. La CoopVoce EVO 200 si presenta come un’opzione completa e conveniente nel panorama delle offerte di telefonia mobile, adattandosi alle esigenze di una varietà di utenti.