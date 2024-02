Ford Mustang 2024: tradizione e innovazione per i 60 Anni di un'icona

La nuova generazione della Ford Mustang, icona intramontabile da 60 anni, è pronta a fare il suo debutto sul mercato italiano, mantenendo la sua essenza classica con tocchi moderni e tecnologici. Con carrozzeria fastback e convertibile, la Mustang 2024 si distingue per la sua fedeltà al design originale del 1964, senza però rinunciare alle nuove tecnologie.

Dalle linee del cofano alle fiancate posteriori pronunciate, la Mustang mantiene gli elementi distintivi che hanno catturato l’immaginazione degli appassionati sin dalla sua prima generazione. La versione cabriolet presenta un meccanismo di apertura e chiusura rapido, richiedendo soli 8 secondi, senza compromettere lo spazio nel bagagliaio che può contenere comodamente due sacche da golf.

Interni e dettagli di una Mustang futuristica dall’aspetto classico

L’abitacolo della Mustang 2024 cerca di replicare l’atmosfera di un cockpit di jet. Grazie ad un display completamente digitale da 12,4 pollici e uno schermo centrale da 13,2 pollici orientato verso il conducente, l’auto offre un’esperienza moderna. Il sistema di infotainment SYNC 4, con una potenza di calcolo raddoppiata, si adatta dinamicamente alle funzioni più utilizzate. La connettività 5G supporta Apple CarPlay e Android Auto senza fili, mentre il sistema audio Bang & Olufsen e la navigazione connessa al cloud offrono un’esperienza multimediale avanzata.

Sotto il cofano, la Mustang conserva la sua anima di vecchia scuola con un motore V8 da 5 litri che eroga 446 CV di potenza e 540 Nm di coppia. Un nuovo sistema di aspirazione a doppia presa d’aria massimizza il flusso d’aria per una risposta più rapida, mentre un sistema di scarico attivo consente di modulare il suono. Con sei modalità di guida (Normal, Sport, Slippery, Drag, Track e personalizzabile), l’auto dona un’esperienza di guida adattabile alle esigenze del conducente.

Per gli amanti delle prestazioni estreme, c’è poi la versione Dark Horse, costruita per il programma motorsport che vedrà le Mustang competere in tutto il mondo. Attraverso un design unico, spoiler posteriore fisso e diffusore posteriore, la Dark Horse ha un look decisamente aggressivo. Il V8 elaborato eroga 453 CV e con sospensioni specifiche per la pista, raffreddamento ad alta resistenza e pneumatici Pirelli appositamente sviluppati, questa versione promette un’esperienza di guida entusiasmante.

Gli interessati possono prenotare la nuova Mustang presso le concessionarie italiane della Ford. I prezzi partono da 58.000 euro per la versione GT e salgono a 70.000 euro per la Dark Horse, offrendo agli appassionati un’opportunità di possedere un’icona automobilistica senza tempo.