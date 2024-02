Il piano strategico di Mark Zuckerberg di aumentare gli investimenti nel metaverso sembra mostrare segnali di successo, almeno secondo gli ultimi risultati finanziari annunciati da Meta, la società madre di Facebook. Appena qualche giorno fa, Meta ha rivelato i dati relativi al quarto trimestre del 2023, mettendo in evidenza un notevole traguardo raggiunto per la divisione Reality Labs, responsabile di tutte le attività legate al metaverso. Il fatturato, per questa divisione, infatti, ha superato il miliardo di dollari per la prima volta dalla sua realizzazione.

Nuovi investimenti in arrivo per il metaverso di Meta

Nonostante questo successo, va sottolineato che Meta ha riportato significative perdite finanziarie, ammontanti a 4,65 miliardi di dollari. Queste perdite non sono una novità, poiché sono strettamente legate agli ingenti investimenti che l’azienda sta effettuando per portare a termine i molteplici progetti annunciati nel campo del metaverso.

Al momento, la divisione pubblicitaria continua a essere il principale motore di guadagno per l’azienda. Mentre i visori per la realtà virtuale Oculus, sebbene siano parte integrante del metaverso, costituiscono solo una frazione delle entrate totali di Meta.

All’infuori del metaverso, è interessante notare che, nonostante l’attenzione mediatica sulle nuove funzionalità, come gli abbonamenti per la verifica del profilo su Facebook ed Instagram, questi non hanno ancora avuto un impatto significativo sul bilancio trimestrale, rappresentando ancora una parte limitata dei ricavi complessivi.

Nonostante ciò, secondo quanto dichiarato da Mark Zuckerberg il trimestre appena concluso è stato positivo, e i progressi significativi raggiunti provengono dall’integrazione dei sistemi con intelligenza artificiale e dal metaverso stesso. Nel frattempo, il CEO di Meta si è espresso anche per quanto riguarda l’introduzione di un proprio app store su iOS. L’imprenditore ha annunciato che non avverrà questa introduzione a causa dei costi elevati richiesti da Apple.

Guardando avanti, Meta prevede una crescita esponenziale degli investimenti sempre più cospicui impiegati per la realizzazione di nuovi prodotti e progetti nel settore del metaverso. Un esempio tangibile di ciò è rappresentato dal fatto che, nel quarto trimestre, gli investimenti in ricerca e sviluppo sono cresciuti dell’8%. Questi risultati mettono in evidenza il continuo e costante impegno di Meta per perseguire e realizzare la propria visione futuristica.