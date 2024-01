Spia il tuo PARTNER con il trucco WhatsApp GRATIS

Non serve presentare WhatsApp in quanto applicazione di messaggistica istantanea visto che la utilizzano ormai tutti da diversi anni. Con oltre 2 miliardi di utenti nel mondo, questa piattaforma si dimostra ancora una volta la più interessante e seguita in assoluto, anche alla luce dei grandi aggiornamenti che ha riportato nel corso del tempo.

L’abilità del colosso è stata quella di migliorare alcuni dei suoi aspetti principali salvaguardando comunque la privacy degli utenti. Il primo problema che bisognava assolutamente mettere a posto era quello che riguardava la possibilità di poter essere spiati in ogni momento da applicazioni di terze parti. Erano molte infatti le persone che avevano WhatsApp che lamentavano di piattaforme utili per spiare le loro conversazioni, cosa che fortunatamente oggi non esiste più. In realtà qualcosa ancora c’è, ma di certo non è così invadente come un tempo. Stiamo parlando di un’altra applicazione di terze parti che in molti già conoscono, ma che non è poi così dannosa.

Su WhatsApp può influire l’applicazione Whats Tracker, così possono sapere quando siete online

Nel caso in cui vogliate sapere quando il vostro partner rientra su WhatsApp, ricevendo peraltro una notifica, ecco l’applicazione perfetta. Il nome è Whats Tracker, app di terze parti ormai super collaudata.

Questa è in grado di permettere agli utenti di selezionare i numeri di telefono da controllare, avvisandoli quando uno di questi andrà online o quando uscirà da WhatsApp. Alla fine della giornata ci sarà anche il report completo di tutti gli accessi e di tutte le disconnessione effettuate.