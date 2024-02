Smartphone ed AUTOMOTIVE fanno crescere QUALCOMM

I grandi colossi continuano a crescere grazie all’integrazione che spesso avviene con altri ambiti. È questo il caso di Qualcomm, dedicato al mondo dell’hardware ma che negli ultimi dati fiscali del primo trimestre 2024 ha raccolto grandi ricavi. Secondo quanto riportato infatti, stando a ciò che si è concluso il 31 dicembre 2023, l’azienda ha riportato ricavi con un + 5% e con un reddito netto del +24%. Queste sono state le parole parole espresse dal presidente e CEO Cristiano Amon:

“Siamo molto lieti di condividere eccellenti risultati trimestrali, con ricavi ed EPS che superano le nostre previsioni interne. Guardando avanti, intendiamo capitalizzare su questo momento positivo attraverso le nostre principali piattaforme Snapdragon, focalizzandoci sulla differenziazione tecnologica nella connettività, nell’informatica e nell’intelligenza artificiale generativa. Questi sforzi sono orientati verso dispositivi in settori come smartphone, automotive, PC, XR e IoT industriale.”

Qualcomm cresce grazie al settore automotive e smartphone

All’interno del segmento QCT (Qualcomm CDMA Technologies) che unisce al suo interno le tecnologie per dispositivi mobili, IoT ed anche Automotive, si sono registrate delle entrate in crescita. I punti percentuali sono ben 7 punti percentuali.

Secondo quanto dichiarato dall’azienda, i ricavi sarebbero di 9,9 miliardi di dollari, con un incremento del +5% rispetto ai primi quattro mesi del 2023.

Il segmento QCT ha riportato 8,4 miliardi di dollari con un +7%, mentre i settori automotive e IoT hanno riportato rispettivamente 598 milioni di dollari (+31%) e 1,1 miliardi di dollari (-32%).

Pertanto, il reddito netto equivale a 2,8 miliardi di dollari, esattamente con il +24%. Questa grande crescita è dovuta dunque ai dispositivi mobili e al settore automotive. Proprio gli smartphone hanno generato un’entrata di 6,7 miliardi in totale. Questo fa capire come gli investimenti di Qualcomm in tali ambiti stiano dando i loro frutti. Molto importante è stato anche l’annuncio del nuovo processore su cui si basa la realtà aumentata e virtuale, ovvero lo Snapdragon XR2+ Gen 2. A quanto pare il 2024 nasconderà ancora qualche bella sorpresa.