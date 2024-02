CoopVoce, la nuova EVO ha 200 GIGA al mese e costa 7 EURO

Ogni gestore si rispetti riesce ad avere le sue migliori opportunità ogni anno, promuovendo peraltro moltissime offerte. Altrettanto spesso capita che queste girino ciclicamente, proprio per ritornare e per riprendere quegli utenti che erano scappati via un tempo. Questo è quello che sta facendo CoopVoce con tutte le sue promozioni mobili, che sono infatti ritornate a turno già durante il 2023.

Questo provider, molto forte ormai da tempo grazie all’appoggio di TIM, ha messo in chiaro le cose con alcune soluzioni in particolare, come ad esempio la EVO 200. Per la celebre offerta mobile si tratta di un ritorno, visto che era stata già disponibile qualche mese fa, prima che terminasse il 2023.

Dopo aver salutato l’offerta da 300 giga, gli utenti che non sono riusciti a sottoscriverla e ad entrare a far parte di CoopVoce, possono ora consolarsi con un prezzo minore. È vero: ci sono 100 giga in meno, ma il costo mensile della promo EVO 200 è di soli 7,90 € al mese per sempre.

CoopVoce, le migliori offerte del giorno vedono a capo la EVO 200

Serviva una novità a CoopVoce per mettere in difficoltà la concorrenza ed eccola arrivata. La EVO 200 piena di contenuti è di nuovo disponibile sul sito ufficiale, esattamente come 3 mesi fa.

Al suo interno ci sono minuti senza limiti, 1000 messaggi verso tutti i numeri e 200 giga in rete 4G per navigare. Ci sarà tempo fino al prossimo 6 marzo, per cui ancora una trentina di giorni circa. Fino a quel momento si potrà beneficiare anche di qualche altra agevolazione, come ad esempio il costo di attivazione gratis e un mese intero offerto da CoopVoce.

Per quanto riguarda la copertura, il gestore virtuale offre il massimo. Sul territorio nazionale infatti gli utenti saranno ampiamente coperti dalla rete di TIM, colosso assoluto. Non resta che correre sul sito ufficiale per perfezionare il tutto.