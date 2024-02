Rientra in TIM con due offerte POWER, con 6 EURO ecco fino a 150 GB

Gli ultimi mesi di TIM sono stati molto entusiasmanti proprio grazie alle offerte che ha lanciato per il pubblico. Dal punto di vista mobile sembra non esserci gara questa volta, siccome i prezzi sono bassi e i contenuti molto ampi.

Era necessario però effettuare un piccolo cambiamento visto che più operatori hanno dato il massimo durante questi ultimi anni. I prezzi sono diminuiti ed è per questo che Vodafone ha sentito il bisogno di allinearsi per non continuare a perdere utenti senza acquisirne di nuovi.

La dimostrazione di tutto ciò sta soprattutto in due offerte che sono attualmente disponibili solo per alcuni utenti. L’obiettivo di queste è ovviamente portare dalla parte del gestore anglosassone volti nuovi e anche qualche rientro.

TIM apre al rientro di alcuni vecchi clienti e a tanti nuovi: ecco le Power

Insieme ad alcuni operatori che stanno riuscendo a dominare ultimamente, TIM ha voluto mettere il suo timbro. Questo è stato impresso direttamente con due offerte che già in passato sono state in grado di farsi valere. Ecco di ritorno le Power, promo mobili con tutto al loro interno e questa volta anche con un prezzo molto più agevole.

Non ci sono dubbi sul fatto che con la Power Iron e la Power Supreme Web Easy gli utenti possano divertirsi. Il primo aspetto fondamentale è quello che non tutti possono sceglierle. Solo coloro che infatti hanno un’offerta con un gestore virtuale o con Iliad.

Entrambe le offerte sembrano garantire più o meno gli stessi contenuti, anche se con prezzi diversi per via di alcune differenze. La Power Iron mette sul piatto minuti ed SMS senza limiti ogni mese con 100 giga in 4G al prezzo di 6,99 €.

La Supreme Web Easy comprende, oltre a minuti e messaggi senza limiti, ben 150 giga con il 4G. Il prezzo è di 7,99 € al mese. Entrambe le soluzioni saranno gratis per il primo mese.