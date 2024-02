WhatsApp sta prendendo seriamente in considerazione la privacy degli utenti con l’introduzione della nuova funzionalità “Chat Lock” sulla sua versione web. Rappresentata da un’icona a forma di lucchetto, questa caratteristica, precedentemente disponibile solo su dispositivi Android e iOS, si prepara ora a fare il suo ingresso sulla piattaforma web.

La funzione Chat Lock è progettata per elevare ulteriormente il livello di privacy delle conversazioni degli utenti. L’annuncio di questa innovativa aggiunta è stato fatto da WABetaInfo, sottolineando che la funzione è attualmente in fase di sviluppo e non ancora accessibile. Lo scopo principale di Chat Lock è rendere determinate conversazioni inaccessibili agli altri, fornendo agli utenti un livello extra di privacy.

WhatsApp: come funziona Chat Lock?

Con Chat Lock in arrivo su WhatsApp , le conversazioni private saranno raggruppate in una singola scheda, accessibile solo cliccando sull’icona dedicata. Per accedere a questi messaggi protetti, gli utenti dovranno inserire un codice segreto, aggiungendo così un ulteriore livello di protezione. Secondo quanto spiegato nel blog ufficiale della piattaforma, “Con il codice segreto ora potrai impostare una password unica diversa da quella che usi per sbloccare il telefono, aggiungendo un ulteriore livello di privacy alle chat.”

Uno degli aspetti che ha suscitato apprezzamento nella community è la semplicità di utilizzo di Chat Lock. Le conversazioni protette saranno raggruppate in una singola scheda, accessibile attraverso un semplice clic sull’apposita icona a forma di lucchetto. L’inserimento del codice segreto fornirà un ulteriore strato di sicurezza, garantendo che solo gli utenti autorizzati possano accedere alle chat protette.

L’Aggiornamento: ancora in fase di sviluppo

Nonostante l’entusiasmo generato dall’annuncio di Chat Lock su WhatsApp Web, è importante sottolineare che la funzione è ancora in fase di sviluppo. Gli utenti dovranno attendere ancora un po’ prima di poter sperimentare direttamente questa innovativa aggiunta che promette di elevare il livello di privacy e sicurezza delle conversazioni online su WhatsApp. Restate connessi per ulteriori aggiornamenti su questa attesa funzionalità.