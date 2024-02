Il confronto tra Iliad e CoopVoce, due SUPER OFFERTE fino a 200 GIGA

Il confronto tra gestori MNO ed MVNO va avanti. Da un lato ecco Iliad mentre dall’altro questa volta, in veste di gestore virtuale, c’è CoopVoce. In basso potete dare uno sguardo alle due offerte predominanti sui rispettivi siti ufficiali.

Iliad mette in gioco la sua migliore offerta, ecco la Giga 150 che costa 9,99 € al mese

Quello che gli utenti desiderano da Iliad è sicuramente la convenienza oltre che la grande quantità di contenuti. Iliad, fin dal primo momento, ci ha sempre tenuto a concedere tutto ciò e anche questa volta lo farà. Come si può vedere dalle ultime offerte lanciate sul sito ufficiale, l’inflessione è sempre la stessa: proporre tanti contenuti con un prezzo che stia al di sotto dei 10 €.

L’ultimo arrivo in scuderia è quello della Giga 150, che più che altro è un ritorno a tutti gli effetti. Come si può notare direttamente dal portale, Iliad vuole offrire il meglio tra minuti, messaggi e giga per un prezzo basso. Basteranno questa volta 9,99 € al mese per avere infatti minuti senza limiti verso chiunque, SMS senza limiti verso tutti e un quantitativo di 150 giga in 5G.

Ovviamente il 5G è gratuito come il gestore ha sempre pubblicizzato per le offerte da 9,99 € al mese. Lo stesso prezzo è da pagare per l’attivazione ma solo la prima volta. Questa offerta di Iliad concederà a tutti la possibilità di accedere anche allo sconto sull’offerta in fibra ottica.

CoopVoce risponde con la EVO 200 che costa anche meno

Con un gestore come CoopVoce, gli utenti possono avere sempre il meglio e l’ultima promo lo dimostra in pieno. L’improvviso arrivo della EVO 200, o meglio l’improvviso ritorno, ha soddisfatto coloro che amano risparmiare avendo tutto.

Questa promozione mobile mette al centro minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti e infine 200 giga in 4G. Il prezzo mensile è di 7,90 € per sempre ma avete tempo fino al 6 marzo per sottoscriverla. Non ci sono costi di attivazione e il primo mese è gratis.