CoopVoce rispolvera la EVO 200: costa 7 EURO al mese

Riuscire a dare agli utenti un’offerta molto più interessante di quella precedente era davvero complicato, anche perché includere più contenuti non era di certo possibile. CoopVoce però ha voluto esprimere alla grande tutto il suo potenziale, facendo capire che non sono solo i giga a prendere una promozione mobile vantaggiosa, ma tutto il contorno.

Il celebre gestore virtuale, che anche durante questo mese di febbraio dovrà combattere con tante altre realtà che cercheranno di rubargli tanti utenti, si difende ufficializzando una nuova soluzione. Questa riesce ad includere al suo interno un grande quantitativo di giga, minuti e messaggi come sempre ma soprattutto un prezzo che credere reale risulterebbe difficile per chiunque. La volontà è quella di stupire e soprattutto di spingere le persone a sottoscrivere il tutto mediante il sito online, dove l’opportunità risulterà disponibile per 34 giorni. In poche parole, fino al prossimo 6 marzo, le persone potranno avere a disposizione una promo come la EVO 200 per un costo mensile assurdo che dura per sempre.

CoopVoce lancia la EVO 200 con tutto incluso per 7,90 € al mese

Dando infatti un’occhiata al sito ufficiale, tutti potranno avere un resoconto generale su cosa include la nuovissima EVO 200. In realtà non si tratta di un’offerta così nuova, visto che è stata proposta a più riprese dal provider virtuale durante il 2023.

Poco punta alla fine: gli utenti volevano qualcosa di vantaggioso ed eccoli accontentati. La nuova offerta è tornata disponibile e lo sarà per ben 32 giorni a partire da ora, esattamente fino al 6 marzo prossimo.

Al suo interno tutti potranno trovare ciò che desiderano, visto che ci sono minuti, messaggi e giga.

Non manca veramente nulla: ci sono minuti senza limiti verso tutti, 1000 messaggi verso tutti ma il pezzo forte sta nei giga che sono 200. Il prezzo mensile è di 7,90 € per sempre, con costo di attivazione gratuito e con il primo mese offerto dal gestore.