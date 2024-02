Se sei alla ricerca di una tariffa telefonica economica ma non vuoi rinunciare ai tuoi abbondanti Giga per la navigazione, non puoi lasciarti scappare l’offerta WindTre GO Unlimited 5G Easy Pay.

Il gestore propone la sua offerta esclusivamente ad alcuni nuovi clienti che procedono con il trasferimento del numero da un altro operatore. Accedendo al sito ufficiale, alla sezione dedicata alle offerte operator attack, basterà indicare il proprio operatore per scoprire se si ha o meno l’opportunità di ottenere la tariffa migliore di sempre.

Come attivare l’offerta

L’attivazione dell’offerta WindTre GO Unlimited 5G Easy Pay può essere effettuata soltanto dai nuovi clienti provenienti da uno dei seguenti operatori: Fastweb, Coop Voce, Iliad, Poste Mobile e Lyca Mobile.

I clienti in questione possono effettuare l’attivazione online o nei punti vendita del gestore. In entrambi i casi, la SIM sarà gratuita e sarà necessario sostenere soltanto la spesa relativa al primo rinnovo della tariffa. Procedendo con l’acquisto online, inoltre, sarà possibile ricevere la SIM direttamente a casa tramite spedizione gratuita. WindTre non richiederà alcun costo aggiuntivo!

Costo e servizi inclusi

Il costo dell’offerta WindTre GO Unlimited 5G Easy Pay è pari a 9,99 euro al mese. I clienti dovranno sostenere la spesa tramite carta di credito, conto corrente o carta conto, indicando la modalità scelta al momento dell’attivazione della tariffa.

Ogni mese sarà possibile ricevere i seguenti contenuti:

Minuti senza limiti per le chiamate verso tutti i numeri

50 SMS verso tutti i numeri

Giga illimitati alla massima velocità disponibile

WindTre propone anche un’alternativa valida per tutti i clienti che vorranno affrontare la spesa di rinnovo tramite credito residuo. Durante l’attivazione basterà optare per l’offerta WindTre GO Unlimited 5G, che prevede una spesa di rinnovo di 10,99 euro al mese. Pur sostenendo una spesa leggermente più alta, i nuovi clienti potranno comunque usufruire dei contenuti sopraelencati.

I clienti provenienti da Iliad o altri MVNO, inoltre, hanno la possibilità di scegliere anche tra altre offerte attualmente in listino: la più economica è disponibile a soli 7,99 euro al mese!