Siamo quasi arrivati alla festività di San Valentino e, per questa occasione, i vari operatori telefonici presenti in Italia stanno rendendo disponibili svariate promozioni interessanti. L’operatore telefonico TIM, in particolare, renderà disponibile a partire dal 5 febbraio 2024 una nuova promo con cui gli utenti potranno acquistare in piccole comode rate la nuova console da gaming di casa Sony, ovvero la nuova PlayStation 5 Slim. Come novità, questa volta l’operatore sta rendendo disponibili in questo bundle anche due controller Dual Sense e un noto videogioco. Ecco qui di seguito i dettagli.

TIM, per San Valentino arriva un nuovo bundle con PS5, due controller e un gioco

Per questo San Valentino, l’operatore telefonico TIM ha deciso di rendere disponibile una nuova promo con cui si potrà acquistare la nuova console da gaming di casa Sony. La promo in questione si chiama TIM Fridays San Valentino Edition e sarà disponibile a partire dal prossimo 5 febbraio 2024.

Come già accennato in apertura, quindi, i clienti dell’operatore telefonico TIM potranno acquistare a rate la nuova console da gaming PlayStation 5 Slim ma non solo. Nel bundle, l’operatore telefonico ha deciso di rendere disponibile anche due controller Dual Sense e un videogioco piuttosto noto, ovvero Gran Turismo 7.

Gli interessati potranno portarsi a casa tutto questo ad un prezzo decisamente basso di appena 23 euro al mese per 30 mesi tramite il finanziamento TIMFin. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, sarà possibile scegliere di pagare anche con minore numero di rate pari a 24. Questa nuova promozione sarà utilizzabile da tutti i clienti dell’operatore, sia chi possiede un’offerta di rete fissa sia chi possiede un’offerta di rete mobile. La promo sarà attivabile sia online sia presso i negozi fisici dell’operatore telefonico TIM.

Si tratta quindi di un’opportunità davvero interessante per portarsi a casa una delle ultime console da gaming di casa Sony ad un prezzo decisamente conveniente.