TikTok è uno dei social network più utilizzati in Italia. Nata nel 2016 in Cina, con il nome di musical.ly, in poco tempo ha conquistato i ragazzini di tutto il mondo.

Come tutti ormai sappiamo, TikTok è un’applicazione di intrattenimento che permette agli utenti di caricare dei video con contenuti molto diversificati, dai semplici balletti alla cucina, all’informazione a molto altro.

La piattaforma ha ottenuta un successo mondiale ma non sono di certo mancate le critiche sulla privacy e sull’impatto negativo che può avere tra i giovani. Nonostante ciò, anche grazie alla sua politica remunerativa, rimane uno dei social più visitati dai ragazzini.

Inizialmente TikTok incoraggiava la creazione di video molto brevi, di qualche secondo, e l’app era principalmente utilizzata dai ragazzini per postare dei trend e dei balletti divertenti.

Con il passare del tempo i minuti sono aumentati, da 15 secondi si è passati a 1 minuti, poi a 3 e nel 2022 sono arrivati anche i video di 10 minuti, e anche i contenuti si sono diversificati.

TikTok, in arrivo i video di mezz’ora

Adesso sembra che TikTok voglia compiere un ulteriore passo avanti e sfidare apertamente un altro social network, Youtube, con l’introduzione di video lunghi mezz’ora!

Ai pochi utenti scelti per la sperimentazione è apparso il seguente messaggio: ‘Adesso puoi caricare video lunghi 30 minuti’, è subito è partita la sfida con la famosa piattaforma di video online.

Il cambiamento è davvero grande e l’obiettivo è probabilmente quello di coinvolgere un’ altra fetta di mercato, quella appassionata a contenuti più lunghi e riflessivi.