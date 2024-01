L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha dalla sua parte tantissime offerte di rete mobile davvero interessanti e adatte a qualsiasi tipologia di utente. Queste offerte non solo hanno tanto da offrire ma l’operatore ha anche deciso di offrire il primo mese totalmente gratuito. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti.

Kena Mobile propone offerte sensazionali con anche il primo mese gratuito

Tra i vari operatori telefonici virtuali presenti in Italia, Kena Mobile stupisce sempre con la sua vasta proposta. Come già accennato in apertura, si tratta di offerte davvero interessanti e l’operatore sta inoltre offrendo il primo mese in maniera totalmente gratuita. Una delle offerte più economiche è Kena 5,99 100 GB.

Quest’ultima offerta ha un prezzo per il rinnovo mensile decisamente competitivo, dato che si tratta di appena 5,99 euro. Nonostante questo, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 100 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri. Ad un euro in più, c’è poi la nota offerta mobile denominata Kena 6,99 130 GB.

In questo caso, come suggerisce il nome, gli utenti avranno a disposizione ben 130 GB di traffico dati e sempre minuti illimitati e 200 SMS verso tutti i numeri. Il costo sarà questa volta di 6,99 euro al mese. Per chi vuole esagerare, c’è poi l’offerta Kena 9,99 230 GB che arriva ad offrire addirittura fino a 230 GB di traffico dati. Si tratta di offerte però riservate alla portabilità, ovvero a tutti gli utenti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici e anche virtuali.