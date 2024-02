Dal 1 febbraio 2024, CoopVoce ha lanciato una nuova promozione rivolta ai nuovi clienti. L’offerta, denominata Evo Essential, viene presentata al prezzo vantaggioso di 4,90 euro al mese, con attivazione e il primo mese completamente gratuiti.

L’offerta Evo Essential di CoopVoce include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 3 Giga di traffico dati in 4G. La promozione è disponibile sia online che nei negozi. Inoltre, è accessibile sia per chi richiede l’attivazione di un nuovo numero, sia per gli utenti che richiedono portabilità da altri operatori di telefonia mobile.

L’imperdibile offerta di CoopVoce

Con la nuova promozione, i nuovi clienti che attivano Evo Essential online, con spedizione a casa o con ritiro in negozio, vedono azzerati i costi iniziali in caso di portabilità, ottenendo così anche il primo mese gratuito.

In caso di esaurimento di SMS inclusi o Giga mensili, il cliente può continuare ad utilizzare il proprio smartphone rinnovando l’offerta anticipatamente tramite l’app dell’operatore. Per quanto riguarda il mancato rinnovo a causa di credito insufficiente, le offerte vengono sospese per 30 giorni. In questo periodo, minuti e SMS sono tariffati secondo il piano base, mentre il traffico dati viene bloccato. La riattivazione richiede una ricarica entro la scadenza dei 30 giorni, altrimenti l’opzione viene disattivata.

Il piano tariffario di base, denominato SuperFacile Coop, prevede costi a consumo di 12 centesimi di euro per ogni SMS e 12 centesimi di euro al minuto verso tutti i numeri nazionali, con scatto alla risposta di 12 centesimi e tariffazione a scatti anticipati di 30 secondi. È possibile cambiare il piano base in Veloce Coop, con un costo di 17 centesimi di euro al minuto, senza scatto alla risposta e tariffazione a consumo effettivo. Il primo cambio di piano è gratuito, mentre i successivi comportano un costo di 5 euro.

Ricordiamo che come tutte le offerte CoopVoce, anche Evo Essential è valida in Roaming nei Paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito. In viaggio è possibile utilizzare il proprio dispositivo con le stesse condizioni previste in Italia.

L’offerta CoopVoce Evo Essential è attivabile anche per i già clienti, al costo di 9,90 euro per il cambio offerta. Questo costo viene addebitato insieme al costo del primo mese anticipato e scalato dal credito residuo.