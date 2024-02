WhatsApp, le funzioni 2024 più segrete sono ECCEZIONALI

Oltre alle funzionalità di WhatsApp che tutti conoscono, ce ne sono alcune occulte che potrebbero certamente tornare molto utili.

Proprio per questo motivo, abbiamo deciso di indicare delle applicazioni di terze parti che garantiscono possibilità uniche. Si tratta di opportunità gratuite e soprattutto legali.

WhatsApp, le tre funzionalità da prendere al volo dal web: eccole qui

La prima funzionalità che tutti possono utilizzare liberamente e che in molti già conoscono, fa ripensare allo spionaggio. Tutti ricorderanno i tempi quando gli utenti potevano scaricare applicazioni di terze parti per entrare nelle chat di altre persone, ma non è questo il caso. Scaricando la celebra piattaforma Whats Tracker, le persone avranno modo di scoprire gli orari precisi di entrata o magari di uscita di un determinato utente. Se siete curiosi di sapere il momento esatto in cui il vostro partner entra nella chat di WhatsApp, siete di fronte alla soluzione giusta. Riceverete una notifica istantanea ogni qualvolta che accadrà, con un report a fine giornata con tutti gli orari.

L’altra applicazione che potrebbe essere scaricata dal web liberamente si chiama invece Unseen. Basta in questo caso affidarsi ad essa per ricevere esternamente tutti i messaggi di WhatsApp, così da non risultare online e da non aggiornare l’ultimo accesso.

Infine, se avete timore che qualcuno qualcuno possa eliminare i suoi messaggi prima ancora che voi leggiate, c’è WAMR. Una volta scaricata, potranno cancellare tutto ciò che vogliono dalla chat: potrete recuperare tutto visto che l’applicazione salverà il contenuto di ogni notifica in entrata.