Il 29 gennaio 2024, Kena, il secondo brand di TIM, ha ufficialmente lanciato il servizio Kena Protezione Casa, offrendo ai suoi clienti la possibilità di attivare un’assicurazione per proteggere la propria casa e la famiglia da diversi tipi di imprevisti ed emergenze varie, grazie alle polizze fornite da TIM myBroker. L’annuncio è stato fatto attraverso un banner sulla home page del sito Kena. Il banner reindirizza gli utenti a una pagina dedicata al servizio Kena Protezione Casa, che fornisce informazioni dettagliate sulla nuova offerta.

Per il momento, il servizio Kena Protezione Casa è accessibile solo tramite il Servizio Clienti 181, con la possibilità di attivarlo chiamando il numero indicato nella pagina dedicata. Anche se attualmente il servizio è ancora limitato, è previsto un ampliamento delle possibilità di accesso. In un non troppo lontano futuro infatti sarà possibile attivare il servizio anche presso i negozi e i Corner di Kena, oltre che tramite il sito web dell’operatore.

L’assicurazione Protezione Casa di Kena

Kena Protezione Casa offre diverse coperture, come Assistenza specializzata H24 RC, Vita Privata e conduzione dell’immobile, danni al fabbricato e al contenuto, terremoto e alluvione, danni da acqua. Il servizio offre due pacchetti distinti: Smart e Deluxe, differenziati per le garanzie incluse.

Il pacchetto Smart comprende l’assistenza per imprevisti in abitazione e per gli elettrodomestici, la responsabilità civile sulla proprietà e un’indennità giornaliera per inagibilità da alluvione e terremoto.

Il pacchetto Deluxe include tutto quanto presente nel pacchetto Smart, aggiungendo coperture per danni all’abitazione, danni al contenuto e danni da scasso per furto.

I prezzi per i pacchetti Kena Protezione Casa partono da 15 euro al mese, come indicato sul sito dell’operatore. È importante sottolineare che i pacchetti possono essere personalizzati in base alle esigenze del cliente, permettendo di selezionare solo le garanzie necessarie. sulla base esigenze specifiche dei singoli utenti. Il servizio è “Powered by TIM myBroker“, sottolineando che le soluzioni assicurative sono fornite dal servizio assicurativo di TIM.

Infine, la pagina dedicata ai pacchetti protezione di Kena menziona la possibilità di ottenere una Polizza Assistenza Imprevisti a 5 euro all’anno e una Polizza di RC Vita Privata e Abitazione a 50 euro all’anno, con il cliente che può decidere se rinnovarle o meno. In questo modo, Kena offre ai suoi clienti flessibilità e opzioni personalizzate per garantire la sicurezza della propria abitazione e della propria famiglia.