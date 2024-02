Il Nothing Phone (1) sta ricevendo un update molto importante. L’azienda fondata da Carl Pei sta rilasciando l’aggiornamento del sistema operativo Nothing OS 2.5 che introduce l’atteso Android 14.

La community ha avuto modo di testare le novità per circa un mese grazie al programma di beta test e, finalmente, il software è pronto per raggiungere tutti i device globali. Con il cambio di sistema operativo del robottino verde, lo smartphone acquisisce diverse feature molto interessanti.

Le novità sono tante e sostanziali, tanto da modificare profondamente l’esperienza utente con lo smartphone. L’introduzione di Android 14 permette una maggiore personalizzazione del device, sia dal punto di vista di temi e sfondi, ma anche per quanto riguarda l’iconica Glyph Interface. Non manca il supporto a gesture e scorciatoie di sistema per semplificare la user experience e rendere l’utilizzo sempre più rapido.

Andando ad analizzare il changelog completo di Nothing OS 2.5, emergono più chiaramente le novità previste per il device. Il brand ha lavorato principale per migliorare la personalizzazione, introdurre nuove gesture, ottimizzare la Glyph Interface e ottimizzare l’usabilità.

Nothing Phone (1) si aggiorna con l’update 2.5 di Nothing OS e l’introduzione di Android 14, le novità per migliorare la user experience sono tantissime

Tra le principali novità possiamo segnalare una pagina di personalizzazione della home ridisegnata per risultare più semplice da utilizzare. Questo ha portato anche all’aggiunta di nuovi sfondi e temi, oltre ad un nuovo effetto di sfondo denominato Atmosphere.

La Glyph Interface ora può sincronizzarsi con la musica riprodotta e generare giochi di luce molto interessanti. Inoltre, Nothing Phone (1) sfrutterà meglio le luci LED per notificare determinate azioni o notifiche quando rivolto con lo schermo sul tavolo.

Tra i nuovi widget introdotti ci sono quelli legati al monitoraggio della salute, al meteo e alla riproduzione musicale. In questo modo sarà possibile avere accesso rapido alle rispettive app o controllare direttamente tutte le feature dal widget.

La verifica della disponibilità dell’update sul proprio Nothing Phone (1) è semplicissima. Basterà recarsi nel menù Impostazioni, selezionare la voce Sistema e poi andare su Aggiornamento Sistema. Il device avvierà immediatamente la ricerca e, se disponibile, provvederà al download dell’update.

Se dopo una prima verifica manuale non dovesse risultare nessun aggiornamento disponibile, non bisogna disperare. I vari produttori rilasciano gli update a scaglioni che raggiungono la totalità dei device in alcuni giorni o settimane.