Samsung Galaxy S24 Ultra in esclusiva su Amazon ad un prezzo ASSURDO

Il nuovo Samsung Galaxy S24 Ultra è il capolavoro tecnologico che unisce potenza, versatilità e resistenza, offrendo un’esperienza mobile senza precedenti. Disponibile a un prezzo speciale di 1.499,00€ su Amazon, questo modello di punta della gamma Galaxy promette di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con il nostro smartphone, grazie alle avanzate funzionalità alimentate dall’intelligenza artificiale. Nel pacchetto è compreso anche un caricatore molto potente che consente la ricarica rapida del dispositivo.

La grandiosità del Samsung Galaxy S24 Ultra

Grazie alla funzione di Edit Suggestion, il Galaxy S24 Ultra da la possibilità di modificare le tue foto in modo facile e professionale direttamente dal tuo smartphone. La funzione Traduzione Live, poi, ti permette di ricevere traduzioni in tempo reale durante le tue telefonate. Come? Sfruttando l’intelligenza artificiale per generare una comunicazione più fluida in tutte le lingue. La fotocamera da 200MP, supportata dal ProVisual engine, cattura dettagli nitidi nelle foto notturne. Tramite la funzione Space Zoom e il Teleobiettivo con OIS più ampio, esplora foto e video più stabili e luminosi.

Scrivi con precisione grazie alla S Pen, mentre l’Assistente Note organizza i tuoi appunti in un riassunto ordinato, facendoti dire addio alle solite app di agenda o ai calendari. La componente robusta in titanio integrata nel telaio, la migliore resistenza ai graffi con Corning Gorilla Armor e il grado di protezione IP686 rendono il Galaxy S24 Ultra pronto per qualsiasi avventura.

Attraverso un potente processore, un’ampia memoria e una batteria da 5.000 mAh, il Galaxy S24 Ultra consente un’esperienza di gioco iper-reale, con efficienza energetica e lunga autonomia. Infine, il display QHD+ da 6,8″ con Vision Booster ancor più performante dona una luminosità di 2600 nit, esaltando contrasti e colori per un’esperienza visiva straordinaria.

Il Samsung Galaxy S24 Ultra si conferma come un vero e proprio gioiellino della tecnologia, unendo funzionalità all’avanguardia e resistenza in un’unica soluzione. Con un prezzo speciale di 1.499,00€ su Amazon (con possibilità di rateizzazione) questo smartphone offre una panoramica completa delle ultime innovazioni.