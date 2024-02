Netflix è uno dei colossi del mondo dello streaming più amato in assoluto dagli utenti. Questo è dovuto al suo catalogo di contenuti multimediali sempre più vasto e ricco di contenuti di alto livello. Nel corso degli anni, infatti, l’azienda ha conquistato gli utenti, grazie anche ai vari titoli originali Netflix, come tanti film e serie tv in esclusiva. Ogni mese l’azienda aggiorna il suo già vasto catalogo di contenuti. Vediamo qui di seguito i titoli in arrivo a febbraio 2024.

Netflix si prepara ad aggiornare il suo catalogo a febbraio con tanti nuovi contenuti

Siamo arrivati a febbraio 2024 e il colosso dello streaming Netflix si accinge ad aggiornare il suo vasto catalogo di contenuti multimediali. Come già detto in apertura, infatti, l’azienda aggiorna ogni mese il suo catalogo, permettendo così agli utenti di usufruire di una vasta gamma di film e serie tv di rilievo. Dopo gennaio, ora gli utenti avranno a disposizione un altro mese ricco di tante novità.

Film in arrivo su Netflix a febbraio 2024

• ORION E IL BUIO – a partire dal 2 febbraio 2024

• PLAYERS – a partire dal 14 febbraio 2024

• MEA CULPA – a partire dal 23 febbraio 2024

• CENERE – a partire dal 9 febbraio 2024

Serie tv in arrivo a febbraio 2024

• ONE DAY – a partire dall’8 febbraio 2024

• LOVER, STALKER, KILLER – a partire dal 9 febbraio 2024

• BUONGIORNO, VERONICA S3 – a partire dal 14 febbraio 2024

• AVATAR – LA LEGGENDA DI AANG – a partire dal 22 febbraio 2024

• L’AMORE E’ CIECO – a partire dal 14 febbraio 2024

• THE VINCE STAPLE SHOW – a partire dal 15 febbraio 2024

• NUOVA SCENA – a partire dal 19 febbraio 2024

Anche per questo mese, si tratta di titoli tra film e serie tv piuttosto interessanti ed attesi dagli utenti. Ricordiamo, però, che il colosso dello streaming sta preparando l’arrivo di altrettante novità di rilievo. Tra queste, ricordiamo ad esempio l’ottava ed ultima stagione della famosa serie tv spagnola Élite e ricordiamo anche l’arrivo della terza stagione dei Bridgerton.