La scelta dell’operatore mobile giusto dipende spesso dalla copertura della rete, e nel 2024, i principali attori in Italia sono Vodafone e TIM. Secondo il recente “Report sull’esperienza della rete mobile”, Vodafone si è posizionata al primo posto per l’esperienza d’uso complessiva della rete mobile. Dall’analisi dettagliata delle categorie, emerge che Vodafone offre la migliore copertura generale, mentre TIM si distingue per l’esperienza d’uso con il 5G.

I dati sulle prestazioni delle reti mobile degli operatori principali, TIM, Vodafone, WINDTRE, Iliad e Fastweb, evidenziano le diverse categorie considerate dal report. Vodafone si posiziona al vertice per l’esperienza complessiva, dominando tutte e cinque le classifiche. Mentre, se ci concentriamo esclusivamente sulla rete 5G, Fastweb e WINDTRE conquistano la prima posizione.

TIM invece, eccelle nella velocità complessiva di download e upload, sia nel contesto generale che nel 5G.

Il migliore operatore per la copertura e l’esperienza mobile

A tal proposito è stata condotta un’analisi regionale che prende in considerazione sei macroregioni italiane, evidenziando le performance di ogni operatore a livello locale. Per verificare la copertura mobile, è consigliato utilizzare gli strumenti forniti dai singoli provider o effettuare speed test nelle aree specifiche.

È importante notare che alcuni operatori virtuali, come per esempio PosteMobile, condividano la copertura della loro rete con gli operatori principali, ma potrebbero avere prestazioni leggermente inferiori. Insomma, la scelta dell’operatore mobile dovrebbe considerare sia la copertura che le prestazioni, assicurandosi di soddisfare le esigenze specifiche dell’utente. Ovviamente ogni valutazione deve tenere conto anche delle preferenze soggettive di ciascun utente. In quanto operatori differenti possono soddisfare esigenze differenti.