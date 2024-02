TIM batte Vodafone e Iliad a FEBBRAIO, ecco 100 e 150 GIGA

Sarebbe impossibile ora come ora riuscire a battere alcuni gestori ma a quanto pare diverse grandi realtà ci stanno provando in ogni modo. Tra queste ovviamente non poteva mancare il nome di TIM, da sempre nel panorama della telefonia mobile italiana e capostipite di una vera e propria dinastia di provider.

È nato tutto da lì, ovvero da TIM che negli anni è riuscita a dare un’impronta all’intero settore, mostrando sempre le sue migliori offerte.

TIM, le nuove offerte Power parlano con i contenuti: ecco cosa offrono ogni mese

Con un gestore come TIM non si scherza; questa volta ha deciso di dare sfogo a tutta la sua esperienza ed ha lanciato due offerte già viste.

Quando si parla delle due power, non c’è altro da dire: ci sono minuti, messaggi e giga al loro interno per un prezzo molto accessibile. Si parte dalla prima, soluzione che prende il nome di Power Iron e che vanta al suo interno tutto per 6,99 € al mese. Ecco infatti i minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS senza limiti e 100 giga in 4G per navigare.

Questi contenuti vengono riproposti parzialmente nell’altra altra offerta, la Power Supreme Web Easy di TIM, promo che costa ogni mese 7,99 €. Questa include al suo interno infatti minuti ed SMS senza limiti come l’offerta precedente ma 150 giga per navigare in 4G.

Il grande vantaggio di queste due soluzioni è che concedono un grande regalo a chi le sottoscrive: ci sarà infatti un mese intero praticamente gratis, per cui il primo pagamento partirà dal secondo mese in poi.

Non bisogna poi dimenticare che l’azienda ha destinato le due promozioni mobili solo ed esclusivamente ad alcuni utenti. A sottoscriverle potranno essere in via del tutto prioritaria ed esclusiva solo coloro che si ritrovano attualmente con un’offerta di Iliad o di un gestore virtuale qualsiasi.