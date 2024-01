Il panorama della documentazione personale si appresta a un’innovazione significativa con l’introduzione di IT Wallet, il primo portafoglio digitale gratuito destinato a tutti i maggiorenni. Questo innovativo strumento digitale avrà la funzione di contenere i principali documenti del cittadino, offrendo la comodità di avere tutte le informazioni necessarie per interagire con la Pubblica Amministrazione direttamente sul proprio smartphone, sostituendo così l’attuale SPID e la Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Dal Consiglio dei Ministri l’ok a IT Wallet

L’approvazione ufficiale di IT Wallet è attesa nei prossimi giorni con il via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto Pnrr, che mira ad accelerare l’implementazione di progetti strategici, tra cui il portafoglio digitale, integrato nell’App Io. Inizialmente, IT Wallet conterrà la tessera sanitaria e la carta delle disabilità, successivamente includerà la patente di guida e, in seguito, documenti e carte provenienti da aziende private con cui il cittadino intrattiene relazioni.

Questa innovazione solleva una domanda cruciale riguardo alla carta d’identità cartacea e alle sue future implicazioni. La versione cartacea, pur rimanendo valida come documento di riconoscimento e per gli spostamenti all’interno dell’Unione Europea, è destinata a essere sostituita dalla versione digitale contenuta in IT Wallet.

Per coloro che attualmente posseggono ancora la versione cartacea in attesa di ottenere la versione digitale, il ministero dell’Interno non ha ancora definito una data precisa per la cessazione della validità della carta cartacea al di là della sua scadenza naturale. E’ possibile richiedere la versione cartacea in caso di rinnovo urgente, mantenendo così la sua validità.

La carta d’identità nel limbo

In merito ai viaggi all’interno dell’Unione Europea, diventerà obbligatorio convertire la carta d’identità cartacea alla versione digitale a partire dal 3 agosto 2026, secondo il Regolamento dell’Unione europea n. 2019/1157. Questa disposizione stabilisce che la carta d’identità cartacea dovrà cessare la validità entro quella data, indipendentemente dalla sua data di scadenza.

Per coloro che desiderano anticipare il passaggio alla versione digitale prima della scadenza della carta d’identità, è possibile rinnovarla senza necessità di presentare la versione cartacea precedente. Basta portare con sé un altro documento di riconoscimento valido, come la patente di guida o il passaporto, oppure affidarsi a due testimoni che possano attestare l’identità del richiedente.

L’introduzione di IT Wallet rappresenta un passo significativo verso la digitalizzazione completa della documentazione personale, offrendo comodità e accessibilità, ma al contempo sollevando questioni importanti riguardo alla transizione dalla versione cartacea a quella digitale della carta d’identità.