Siamo ormai arrivati alla fine del mese di gennaio 2024 e il colosso americano Microsoft si sta preparando per aggiornare il catalogo di videogiochi che saranno disponibili per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass per il prossimo mese. Nel frattempo, l’azienda ha reso disponibile su Xbox Store tanti nuovi sconti ed offerte davvero interessanti e che, in alcuni casi, arrivano addirittura al 95%. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Xbox Store, tanti nuovi sconti ed offerte per la fine del mese

Per la fine del mese di gennaio 2024, il colosso Microsoft ha preparato una valanga di videogiochi in super sconto su Xbox Store. Come già detto in apertura, l’azienda sta già pensando ai prossimi titoli inclusi a febbraio con Xbox Game Pass, ma nonostante questo stanno proseguendo gli sconti e le promozioni.

Alcuni dei videogiochi presenti su Xbox Store sono al momento proposti con uno sconto esagerato che arriva addirittura al 95%. Tra questi, c’è il videogioco XCOM 2, il quale è ora acquistabile ad un prezzo di appena a 2,49 euro. Oltre a questo, ci sono poi ovviamente altrettanti videogiochi di rilievo proposti a dei prezzi più che accessibili.

Ricordiamo ad esempio il noto videogioco Cyberpunk 2077. Quest’ultimo, in particolare, è al momento proposto con uno sconto del 50%. Così, gli utenti potranno acquistarlo ad un ottimo prezzo di 29,99 euro. Per gli amanti degli ex videogiochi di calcio targati FIFA, c’è poi in sconto EA Sports FC 24. Quest’ultimo è al momento proposto ad un prezzo di soli 27,99 euro grazie allo sconto del 65%.

Gli sconti e le offerte non finiscono di certo. Per scoprirle tutte, vi consigliamo di visitare il sito ufficiale di Xbox Store.