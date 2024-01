Il grande passo in avanti per Huawei è stata senza dubbio la creazione di HarmonyOS, sistema operativo alternativo ad Android di Google. Sistema operativo che al momento è installato su oltre 800 milioni di dispositivi. Ma Huawei è pronta per la prossima rivoluzione e sta per dire addio alle applicazioni Android.

La necessità di HarmonyOS Next e l’abbandono alle App Android

Huawei ha lanciato HarmonyOS nell’agosto del 2019 come alternativa ad Android, a causa del conflitto tra la Cina e il Governo degli Stati Uniti. Fino ad adesso ha continuato a crescere, ed al momento è installato su oltre 800 milioni di dispositivi. Huawei sta quindi puntando a sorpassare IOS di Apple facendo quindi diventare HarmonyOS il Secondo Sistema Operativo più grande in Cina. HarmonyOS Next è quindi un miglioramento estremamente importante e un cambiamento significativo, che si lascerà alle spalle Android e tutto ciò che lo circonda, tra cui le app.

La grande novità è che scomparirà totalmente la compatibilità con le applicazioni Android. Le nuove app, quindi, avranno bisogno di essere sviluppate specificamente per questo Sistema Operativo. Al momento sono oltre 200 i partner che hanno iniziato a sviluppare applicazioni specifiche per HarmonyOS. Numero che dovrebbe continuare a crescere, diventando oltre 5000 i partner, entro la fine dell’anno. Inoltre Huawei ha investito più di 980 milioni di dollari in Kit di Sviluppo per finanziare la creazione di applicazioni native per il suo sistema operativo. Le applicazioni che non saranno disponibili nativamente potrebbero girare in una versione compatibile basata su HTML-5, in un modo molto simile alle web-app. Mentre per i giochi, sembra che Unity rilascerà versioni specifiche del motore grafico, solamente in Cina, in grado di esportare giochi proprio per HarmonyOS.

L’anteprima di HarmonyOS Next è avvenuta il 18 gennaio 2024, ed il rilascio è pianificato per il quarto trimestre di quest’anno, anche se, per quanto detto fin’ora, questo nuovo sistema operativo sarà esclusivo al mercato cinese.