Realme C67: l’arrivo del nuovo modello con fotocamera potenziata

Realme ha recentemente raggiunto un notevole traguardo diventando il quinto brand più veloce a superare la soglia delle 200 milioni di spedizioni, entrando così nell’esclusivo “200 Million Club” a livello internazionale. Dopo il successo delle spedizioni che hanno superato i 100 milioni, la società si prepara a lanciare una nuova aggiunta alla famiglia. Il 6 febbraio rilascia in Italia il Realme C67, una versione migliorata e aggiornata del già popolare C55, il prodotto più venduto dell’azienda durante il 2023.

Il Realme C67 si distingue per la sua fotocamera da 108MP con supporto a Zoom 3X In-sensor, una caratteristica di punta nella serie numerica. Le prime foto provenienti dai test rivelano immagini più nitide rispetto ai competitor con fotocamera da 50MP, mentre la funzione di zoom garantisce dettagli grandiosi anche in lontananza.

Caratteristiche del nuovo modello Serie C Realme

Il Realme C67 è perfetto anche per la generosa configurazione di memoria, con 8 GB di RAM e uno spazio di archiviazione interno impressionante di 256 GB. Questa combinazione promette prestazioni fluide e la capacità di gestire senza sforzo multitasking e applicazioni avanzate. Il dispositivo è destinato a soddisfare le esigenze degli utenti che cercano potenza e ampio spazio di archiviazione senza dover spendere una fortuna.

Dal punto di vista del design, il Realme C67 si presenta in due affascinanti colori, Sunny Oasis e Black Rock, e vanta un corpo incredibilmente sottile, con soli 7,59 mm di spessore. Una caratteristica rivoluzionaria per questa fascia di prezzo è l‘eliminazione della cornice di plastica del display, solitamente riservata ai dispositivi di fascia alta. Ciò rappresenta un vero cambiamento strutturale nel segmento degli entry-level. Il connubio tra uno schermo di ampie dimensioni, 17,07 cm (6,72”), e una frequenza di aggiornamento elevata di 90Hz contribuisce ulteriormente all’esperienza utente avanzata.

Equipaggiato con il potente processore Snapdragon 685 a 6nm, il Realme C67 si pone come uno dei dispositivi più competitivi nel suo segmento, offrendo prestazioni eccellenti. Grazie a queste caratteristiche, la società continua a consolidare la sua presenza nel mercato degli smartphone, promettendo un’esperienza utente avanzata e accessibile. Il lancio ufficiale del dispositivo il 6 febbraio attira l’attenzione degli appassionati di tecnologia, offrendo una prospettiva intrigante su come la serie C evolverà e continuerà a ridefinire gli standard nel mondo degli smartphone entry-level.