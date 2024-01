Vodafone, FINE settimana di offerte BOMBA con le Silver da 150 GIGA

Se c’era bisogno di una grande prova di forza, Vodafone ha voluto darla eccome. Dopo aver proposto di nuovo delle offerte già viste in passato durante gli scorsi mesi, ora è la volta di quelle più amate, ovvero quelle che fanno parte della gamma Silver. Dopo aver dominato durante gli scorsi anni, il gestore ha voluto far sì che queste ci riuscissero anche ora, proponendo gli stessi contenuti ma con prezzi rivisitati.

Le due silver si dimostrano ancora una volta molto simili tra loro ma effettivamente diverse per quanto concerne prezzo e contenuti. In basso ci sono tutte le informazioni del caso.

Vodafone, queste sono le offerte che stanno riportando indietro diversi utenti

Vodafone sta facendo di tutto per riprendersi alla grande e a quanto pare il mezzo principale consiste nel lancio di due offerte. Sono tornate ufficialmente quelle Silver che hanno fatto innamorare in tempi non sospetti diversi utenti che però poi sono scappati via. Attualmente il principale obiettivo è quello di recuperarli, soprattutto se fanno parte di gestori virtuali o di Iliad.

Sono questi infatti gli operatori a cui Vodafone dedica le sue due nuove Silver, che hanno rispettivamente dei prezzi di 7,99 € al mese e 9,99 € al mese. Entrambe consentono di avere ogni mese minuti e messaggi illimitati verso tutti, con la prima offerta che garantisce 100 giga in 4G e con la seconda che arriva fino a 150 giga in 4G.

Chiunque volesse avere 50 giga in più, deve solo sottoscrivere il servizio di ricarica automatica meglio noto con il nome di SmartPay.