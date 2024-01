Il mese di gennaio si è rivelato un periodo favorevole per i nuovi clienti degli operatori semivirtuali Very Mobile e ho. Mobile. Con tariffe allettanti che offrono minuti e SMS illimitati, oltre a un consistente pacchetto dati, questi operatori stanno attirando l’attenzione degli utenti. Esaminiamo da vicino due offerte in particolare: la Very Esclusiva 4,99 euro e la Very 5,99 Flash Back e l’offerta ho. 5,99 100 GB di ho. Mobile.

Le promo del mese degli operatori

Very Mobile, tra i due operatori in campo, ha lanciato due tariffe pazzesche allettanti: la Very Esclusiva 4,99 euro ed anche la Very 5,99 Flash Back. La prima regala minuti illimitati, SMS illimitati e 100 Giga di traffico dati in 4G a 30 Mbps, il tutto a soli 4,99 euro al mese. La seconda, Very 5,99 Flash Back, presenta sempre minuti ed SMS illimitati, ma 120 Giga di traffico dati mensile, mantenendo una velocità di 30 Mbps. Inoltre, chi attiva l’offerta Flash Back riceverà una ricarica gratuita equivalente all’importo dell’abbonamento per un mese. Entrambe le promo dell’operatore includono servizi di reperibilità gratuiti come Ti Ho Cercato e RingMe, oltre al servizio di hotspot. Il roaming nei Paesi dell’UE è incluso, con minuti ed SMS illimitati e un limite di dati mensile che varia a seconda dell’offerta.

Passando a ho. Mobile, operatore virtuale di telefonia mobile del gruppo VEI controllato da Vodafone Italia, l’offerta principale è la ho. 5,99 100 GB. Questa tariffa dona chiamate illimitate, messaggi infiniti e 100 Giga di traffico dati sotto rete 4G Vodafone ad una velocità di 30 Mbps, il tutto al costo di 5,99 euro al mese. Il costo di attivazione è gratuito e il primo mese può essere coperto con una ricarica di 6 euro. Entrambi gli operatori presentano quindi servizi aggiuntivi gratuiti. In questo caso si ha il 42121 per il credito residuo, il servizio SMS ho. Chiamato, l’hotspot ed altro. Per il roaming in Unione Europea, in tal caso, i minuti e gli SMS rimangono validi alle stesse condizioni nazionali, mentre il traffico dati è di 6,40 Giga mensili.

Gennaio è quindi stato un mese favorevole per coloro che hanno cercato offerte convenienti e ricche di servizi da parte di operatori semivirtuali. Le promo Very Mobile e ho. Mobile stanno saranno ancora disponibili e potranno essere attivate sui reciproci siti o contattando i rispettivi servizi clienti in caso di difficoltà.