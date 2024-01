Non solo offerte di rete mobile, in casa di Kena Mobile. Il noto operatore telefonico virtuale, infatti, propone molto spesso anche delle promozioni davvero interessanti. Una di queste è Kena 50 Giga Gratis Per Te Con Ricarica Automatica, che permette di ottenere ogni mese gratuitamente 50 GB di traffico dati extra senza costi aggiuntivi scegliendo il metodo di pagamento di Ricarica Automatica. Questa promozione sarebbe dovuta terminare qualche giorno fa. Tuttavia, l’operatore virtuale ha deciso di prorogare la sua disponibilità.

Kena Mobile proroga la super promo Kena 50 Giga Gratis Per Te Con Ricarica Automatica

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso di prorogare una delle sue super promozioni. Come già detto in apertura, ci riferiamo alla promozione denominata Kena 50 Giga Gratis Per Te Con Ricarica Automatica. Questa promozione sarebbe dovuta terminare lo scorso 24 gennaio 2024.

Nonostante questo, l’operatore ha deciso per l’appunto di prolungare la durata di questa promozione. Tutti gli utenti interessati, in particolare, potranno avere a disposizione questa super promozione per qualche altro mese, ovvero fino al prossimo 9 aprile 2024. Si tratta quindi di un altro buon motivo per passare a questo favoloso operatore telefonico.

Con la promozione in questione, infatti, gli utenti potranno ricevere ogni mese 50 GB di traffico dati extra e tutto senza costi aggiunti se decideranno di attivare il metodo di pagamento di Ricarica Automatica. Si tratta tuttavia di una promozione di cui potranno usufruire solo i nuovi clienti dell’operatore che attiveranno un’offerta dall’importo superiore ai 5 euro al mese, come ad esempio l’offerta mobile Kena 6,99 Smart 130.