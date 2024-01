Isole Marshall, base militare USA travolta da una terribile onda anomala

Un video sconcertante pubblicato sui social media ha catturato l’attenzione del mondo, mostrando una gigantesca onda anomala che colpisce una base militare statunitense nelle Isole Marshall. La forza devastante dell’acqua ha strappato le porte dai cardini e trascinato via tutto ciò che incontrava sul suo cammino, creando una scena di caos e distruzione.

Isole Marshall: i danni provocati

La base militare colpita si trova su Roi Namur, la seconda isola più grande dell’atollo di Kwajalein, situata nell’Oceano Pacifico. Nonostante l’improvviso impatto dell’onda, il personale è riuscito a reagire tempestivamente, arrampicandosi sui tavoli per sfuggire alla potente marea. Secondo quanto riportato dall’affiliata di ABC di San Francisco, ABC7, fortunatamente si sono registrate solo ferite lievi tra i presenti.

Questa zona è nota per la sua estrema vulnerabilità agli effetti del cambiamento climatico, in particolare per gli aumenti del livello del mare. Studi scientifici hanno stabilito un chiaro collegamento tra il riscaldamento globale e le inondazioni causate da eventi come onde anomale, che rappresentano una seria minaccia per l’infrastruttura locale e le risorse di acqua dolce.

L’onda anomala che ha colpito Roi Namur è probabilmente un esempio diretto degli effetti del cambiamento climatico. Erik Hanson, istruttore di immersioni locale e marinaio mercantile, ha condiviso il video dell’evento sul suo profilo Instagram, spiegando che “una combinazione di vento, maree e direzione dell’onda” ha contribuito all’insolita forza dell’onda. Ha inoltre osservato che l’evento si è verificato poco dopo la bassa marea, evitando conseguenze ancora più gravi.

Roi Namur ospita il sito di test per la difesa missilistica balistica Ronald Reagan del Comando di Difesa Spaziale e Missilistica degli Stati Uniti. A seguito dell’incidente, 80 delle 120 persone residenti sull’isola sono state evacuate dal personale militare. L’inondazione ha causato danni significativi a strutture come alloggi per il personale, una mensa e un teatro. Questo evento mette in luce i rischi crescenti che anche le navi da crociera e altre infrastrutture marittime affrontano a causa di fenomeni meteorologici estremi.