Netflix, il gigante dello streaming, ha deciso di non rendere disponibile la sua app sul Vision Pro di Apple, il visore annunciato a giugno dello scorso anno. Questa decisione sembra sia stata presa perché la piattaforma mira a investire solo laddove possa ottenere un ritorno significativo.

Il Vision Pro di Apple, in arrivo il 2 febbraio per chi ha già effettuato l’acquisto, viene considerato da Netflix come un prodotto troppo sottoscala per essere rilevante per la maggior parte dei suoi 260,8 milioni di abbonati. Al momento il dispositivo è ancora poco rilevante per la maggior parte degli abbonati all’omonimo servizio streaming.

Netflix e Vision Pro: Una collaborazione futura ancora possibile?

Di conseguenza, per coloro che hanno investito almeno 3.499 dollari nel Vision Pro, la notizia implica che non potranno accedere alle serie TV Netflix tramite l’app dedicata. In alternativa, potranno però utilizzare il browser Safari per guardare tutti i contenuti di intrattenimento.

Attualmente, il numero di unità di Vision Pro vendute da Apple è stimato tra 160.000 e 180.000. Mentre l’azienda di Cupertino mira a spedirne 500.000 entro il 2024.

Il costo per sviluppare un’app dedicata per il Vision Pro supera i benefici attesi, quindi Netflix resta cauta.

Ma non è detta l’ultima parola, in quanto il colosso dello streaming ha ammesso di essere sempre in trattative con Apple. Si lascia dunque la possibilità di una futura collaborazione laddove il successo futuro del Vision Pro sarà determinante.

A tal proposito, se siete tra coloro che hanno acquistato il visore dovrete accontentarvi delle alternative offerte da piattaforme come Discovery+, Prime Video, Paramount+, e Disney+. Nel frattempo, come detto, l’utilizzo di Safari rappresenta l’unica strada per accedere a Netflix sul Vision Pro.