Il miglior gestore fisso per prestazioni nel 2023 è stato ILIAD

Le analisi effettuate da nPerf, hanno mostrato un dato finale davvero interessante: Iliad è stato l’operatore che durante lo scorso anno 2023 ha fornito le migliori prestazioni in merito alla rete fissa sul mercato italiano.

La velocità di download media è stata di 388 Mb/s, con quella in upload che invece è arrivata ad una media di 263,82 Mb/s.

Il miglior risultato è stato ottenuto anche per quanto riguarda la latenza con 18 ms, rilevamento fondamentale che incensa il gestore come migliore anche in termini di reattività della connessione.

“Nel corso del 2023, Iliad ha rafforzato la sua posizione di primato nelle prestazioni della rete Internet fissa in Italia. Con una notevole velocità di download di 388 Mb/s, superiore al doppio rispetto al suo più prossimo concorrente, Vodafone, e una velocità di upload di 264 Mb/s, che rappresenta oltre il triplo di quella di Vodafone, Iliad ha consolidato la sua leadership nella classifica nazionale. Le elevate prestazioni in termini di velocità, unite a una latenza robusta, confermano saldamente la sua posizione di vertice.”

Iliad batte Vodafone e TIM lasciandole rispettivamente al secondo e terzo posto

Sui gradini più bassi del podio ci sono rispettivamente Vodafone e TIM, per cui i vertici di Iliad possono ritenersi veramente soddisfatti.

Anche per quanto riguarda la fibra FTTH, il gestore proveniente dalla Francia è stato il più performante nel 2023 con un punteggio complessivo di 184,807.

“Concentrandosi esclusivamente sull’offerta di servizi basati sulla tecnologia della fibra ottica (FTTH), Iliad si colloca in una posizione favorevole rispetto ai suoi concorrenti che utilizzano tecnologie come ADSL e VDSL2. Questa strategia comporta diversi benefici, tra cui velocità più elevate e bilanciate, maggiore affidabilità e un vantaggio competitivo come fornitore di tecnologie all’avanguardia.”