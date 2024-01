Toyota presenta con orgoglio due edizioni speciali della famosa auto stradale, un tributo ai loro Campioni del Mondo Rally, il promettente Kalle Rovanpera, con due titoli a suo nome, e l’indiscusso campione Sébastien Ogier. Limitate a soli 100 unità ciascuna, queste edizioni speciali non sono solo automobili, ma vere e proprie opere d’arte su ruote. Con dettagli estetici e tecnologici esclusivi pensati per celebrare l’eccezionale talento e le conquiste straordinarie di questi due piloti.

Toyota Yaris: Edizioni speciali e Carate distintive

Una delle caratteristiche più entusiasmanti di queste edizioni speciali della Toyota GR Yaris è la presenza di modalità di guida personalizzate, ispirate direttamente allo stile unico di Rovanpera e Ogier. È infatti possibile scegliere tra:

La modalità “Kalle”, progettata per favorire un ingresso giocoso in curva con un controllo magistrale del posteriore e un’aderenza straordinaria all’avantreno.

La modalità "Donut", derivata dalla passione di Rovanpera per il drifting, consente spettacolari evoluzioni in "ciambelle" fumanti.

La modalità "Normal" assicura un'esperienza di guida quotidiana impeccabile.

La modalità "Morizo", sviluppata personalmente dal presidente Toyoda e approvata dal campione francese per garantire la massima trazione.

La modalità "Ogier" sposta abilmente la distribuzione della coppia verso l'asse posteriore.

Dettagli che raccontano una storia

A differenziare ancora queste due opere d’arte su quattro ruote firmate Toyota, vi sono dettagli estetici davvero unici. Tra questi ecco alcune caratteristiche peculiari:

L’alettone posteriore della “Rovanpera” adotta supporti a collo di cigno, conferendo un tocco di eleganza aerodinamica.

Mentre la “Ogier” opta per una forma più convenzionale, rappresentando la potenza senza fronzoli.

Anche le colorazioni sono una dichiarazione di stile:

– Il nero opaco “stealth” per la GR Yaris di Ogier emana un’aura di mistero e aggressività;

– La livrea bianco-rosso-nera per quella di Rovanpera riflette il suo stile personale, richiamando il design del suo casco.

I dettagli non si limitano alla carrozzeria. Le cuciture del volante presentano motivi che rievocano le bandiere dei paesi d'origine di entrambi i piloti, aggiungendo un tocco di orgoglio nazionale a ogni guida.

Produzione limitata ed esclusiva

L’ accesso a queste due straordinarie creazioni però, almeno per il momento, è riservato al mercato interno giapponese.

Gli appassionati avranno l’opportunità di aggiudicarsi una di queste meraviglie attraverso una lotteria organizzata presso i centri “GR Garage” iniziata questa primavera. La lotteria non è solo una procedura di vendita, ma un’esperienza che aggiunge un ulteriore livello di emozione e esclusività per chiunque desideri possedere uno dei gioielli di Toyota. In questo modo, l’azienda continua a combinare la potenza della tecnologia automobilistica con l’arte del rally, portando sulle strade un tributo tangibile ai maestri della corsa.