Nel vasto panorama degli incisori e taglio laser, il modello Atomstack X40 Pro si presenta come un dispositivo di fascia media che promette di coniugare performance avanzate e una qualità indiscutibile.

In questa recensione, esploreremo l’unboxing, il montaggio del dispositivo e la sua operatività, concentrandoci anche sull’analisi del software fornito. Metteremo in luce i pro e i contro, oltre a considerare il costo e altri aspetti rilevanti.

Unboxing:

Iniziando con l’unboxing dell’Atomstack X40 Pro, vi elenchiamo tutto ciò che troverete all’interno della sua confezione:

La piastra protettiva destinata a salvaguardare la superficie su cui verrà posizionato l’incisore.;

I vari manuali di manutenzione e istruzioni, utili per una corretta configurazione;

Il cavo di alimentazione e l’alimentatore da 216 W;

Gli occhiali protettivi sono inclusi per garantire la sicurezza durante l’utilizzo del laser;

Cavo HDMI per il collegamento del monitor al dispositivo;

Il monitor magnetico touchscreen;

Chiavetta USB con microSD;

Il compressore dell’aria , dotato di regolatore della potenza;

La console di controllo, con tasto di emergenza e ingressi HDMI e microSD;

Una piccola spazzola per la pulizia;

Il kit di viti e accessori utili per il montaggio dell’incisore;

Una lente di ricambio ;

Tutte le parti per assemblare il dispositivo;

L’accurata disposizione e protezione di ciascun elemento nella confezione crea aspettative positive per l’assemblaggio dell’Atomstack X40 Pro.

Montaggio e materiali:

Il montaggio dell’Atomstack X40 Pro si è rivelato semplice e abbastanza veloce, seguendo i manuali di istruzione e con un minimo di manualità, sarete in grado di montarlo in 10 – 15 minuti al massimo.

Tutti i materiali dell’Atomstack X40 Pro sono di eccellente qualità. Tuttavia, una nota di criticità emerge riguardo al monitor, il quale, pur funzionale, sembra presentare una qualità costruttiva inferiore rispetto agli altri componenti, conferendo quasi l’impressione di un giocattolo. D’altro canto, questo monitor è magnetico e con il cavo HDMI allungabile, diventa estremamente facile da usare ed efficace.

La cura e la precisione dei dettagli, evidenti nella scelta dei materiali per il corpo principale dell’incisore e per gli accessori inclusi, soddisfano la scelta di questo prodotto. L’Atomstack X40 Pro si presenta come un incisore laser ben assemblato, pronto per affrontare le sfide di lavori di precisione.

L’Atomstack X40 Pro si distingue anche per la sua catena portacavi, che contribuisce a una migliore estetica e stabilità strutturale, garantendo un cablaggio fluido e prolungando la durata del filo.

Una volta completato il montaggio, il dispositivo è stato testato con successo attraverso l’app Atomstack, che offre diverse opzioni per avviare incisioni, dalla fotocamera all’importazione di progetti già pronti. La versatilità del software, disponibile per Android ed iOS, si è dimostrata un complemento utile alla qualità dell’hardware, consentendo un controllo efficace e intuitivo del processo di incisione. Tuttavia, nota negativa, questo software si vede che è ancora acerbo e necessità di qualche miglioramento, in quanto l’app spesso si blocca.

Specifiche tecniche:

L’Atomstack X40 Pro si distingue nel panorama degli incisori laser per le sue specifiche tecniche avanzate, posizionandosi come un dispositivo all’avanguardia nel settore. Con una potenza ottica massima di 48 W, questa macchina offre prestazioni eccellenti per lavori professionali, migliorando notevolmente l’efficienza del lavoro. La sua versatilità si manifesta nella sua capacità di tagliare materiali come legno di tiglio da 18 mm, legno di pino e tung, pannelli di densità MDF da 9 mm e lamiera di acciaio inossidabile da 0,1 mm.

Una caratteristica distintiva è la modalità di incisione/taglio con un interruttore a chiave, che consente di regolare la potenza di uscita da 24 W a 48 W con un semplice tocco, adattandosi così a diverse esigenze di lavorazione. La struttura di movimento, con un asse X a guida lineare, conferisce maggiore stabilità strutturale, permettendo all’Atomstack X40 Pro di operare a una velocità massima di 600 mm/s.

Il modulo laser ad alta potenza, con tecnologia di accoppiamento laser da 8 pezzi 6 W, raggiunge così una potenza di picco di 48 W.

L’Atomstack X40 Pro è progettato per offrire un’esperienza di utilizzo elevata, con caratteristiche come la scheda madre a 32 bit. Inoltre, con la temperatura di sinterizzazione laser fino a 3000 ℃ e il nuovo laser anti-intasamento, questo dispositivo si pone come una soluzione completa nel campo degli incisori laser.

Conclusioni e prezzo:

In conclusione, l’Atomstack X40 Pro si presenta come un incisore laser di fascia media con diverse caratteristiche di rilievo. Il montaggio risulta accessibile a tutti, rendendolo adatto a un pubblico ampio, anche se l’applicazione per smartphone potrebbe beneficiare di ulteriori ottimizzazioni.

Dal punto di vista del software per computer, l’Atomstack X40 Pro richiede una certa dimestichezza con programmi come RD Works o LightBurn, ma offre una potenza di uscita flessibile, con uno switch che varia da 24 W a 48 W. Tuttavia, va sottolineato che, nonostante il prezzo di fascia media, l’utilizzo richiede una certa familiarità con le dinamiche di incisione e taglio laser, rendendolo più adatto a utenti esperti o appassionati del settore.

Il prezzo di lancio promozionale di 1.159,00 euro, anziché il prezzo di mercato di 1.699,00 euro. Un’ottima occasione se siete seriamente interessati all’Atomstack X40 Pro.